Plusieurs assistants dans le viseur des Rockets

Si les Rockets ont été coiffés au poteau par les Hawks pour la signature de Nate McMillan, ils sont sur le point d’officialiser la nomination de John Lucas comme premier assistant de Stephen Silas. Une conférence de presse est prévue ce jeudi, et l’ancien responsable du développement des joueurs à Houston est prêt à prendre du galon.

« Il y a beaucoup de choses que je faisais déjà » assure l’ancien entraîneur des Spurs et des Cavaliers. « Je vois ça comme le prolongement de ce que je faisais déjà. Je m’occupais du développement des joueurs, mais je participais beaucoup à l’attaque et la défense avec Mike D’Antoni. »

Quant au fait de travailler avec un coach rookie comme Stephen Silas, il est emballé. « J’ai passé beaucoup de temps avec Stephen, et je connais son père et sa famille depuis toujours. Je vais faire tout mon possible pour qu’il réussisse. On parle de tout, de A à Z, et je souhaite qu’il se sente à l’aise avec moi. »

Ses dirigeants vont devoir trouver d’autres assistants, et des discussions seraient toujours en cours avec Jeff Hornacek, l’ancien entraîneur des Suns et des Knicks.

Le Houston Chronicle rapporte que la franchise s’intéresse aussi à DeSagana Diop, assistant au Jazz, à Rick Higgins, adjoint de Steve Clifford au Magic, ainsi qu’à Will Weaver, qui est toujours en lice pour entraîner le Thunder.