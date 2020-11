Rockets : John Lucas va prendre du galon

Responsable du « développement des joueurs » à Houston depuis 2016, John Lucas faisait partie des finalistes pour le poste de « head coach » avant la nomination de Stephen Silas la semaine passée.

Très apprécié des joueurs, et même très proche de James Harden, il va rester à Houston, et il va même changer de poste puisque selon The Athletic et le Houston Chronicle, il va parapher un contrat d’assistant.

Fraîchement nommé, Stephen Silas voulait le conserver alors que James Harden voulait même le voir aux commandes, et John Lucas sera donc encore plus proche des joueurs et du terrain.

Ancien « head coach » des Spurs et des 76ers dans les années 1990 ou des Cavaliers au début des années 2000, John Lucas est lié aux Rockets depuis 1976 puisque la franchise l’avait sélectionné comme 1er choix de la Draft.