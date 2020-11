La publicité à la télévision, nerf de la guerre pour la reprise de la NBA

Plus de 2.7 milliards de dollars par an, soit 24 milliards sur 9 ans ! C’est le montant du contrat signé par la NBA en 2014 avec ESPN, ABC et TNT, et c’est depuis la signature de ce deal que les salaires des joueurs ont explosé, et que la ligue se porte comme un charme.

C’est aussi pour ça que les chaînes ont leur mot à dire sur la date de la reprise de la saison, surtout que les audiences n’ont pas été bonnes dans la « bulle ». Pas question pour les diffuseurs d’attendre janvier pour reprendre la saison, et pas question de se retrouver frontalement face aux Jeux olympiques fin juillet.

« Les chaînes ont dit à la NBA que ce serait mieux en termes d’exposition, d’audience et de revenus » explique Neal Pilson, ancien président de CBS. « Les Jeux olympiques s’accaparent l’audience. Ils s’accaparent les dollars qui devraient être misés sur la NBA. Certains annonceurs devront faire un choix, et ils opteront sans doute pour les JO. »

Selon la NBA, débuter avant Noël permettrait de sauver entre 500 millions et un milliard de dollars, et il s’agit notamment de revenus liés aux campagnes publicitaires diffusées sur ESPN, TNT et ABC. « Il y a beaucoup d’argent en jeu à Noël, et habituellement, la NBA sollicite plus de 500 sponsors pour attirer les clients en novembre et décembre » rappelle Todd Krizelman, patron de l’agence MediaRadar sur CNBC. Une période pendant laquelle la NBA réalise de très bonnes audiences le soir même de Noël avec une demi-douzaine de rencontres diffusées de midi à 21h00.

Il s’agit donc, pour la NBA, d’optimiser la période qui lui réussit habituellement (Noël), tout en évitant la concurrence d’un événement planétaire (les JO de Tokyo). « Cela crée une compétition pour la publicité, les audiences et le public. Cela n’a de sens pour personne de se retrouver face aux Jeux olympiques » prévient Pilson.

Voilà pourquoi les joueurs devraient valider dans quelques heures le scénario proposé par la NBA avec une saison régulière à 72 matches et des Finals programmés début juillet. Juste avant les Jeux olympiques qui débuteront le 23 juillet 2021.