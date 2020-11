Dans l’ombre, Troy Brown Jr. est prêt à poursuivre son envol avec les Wizards

À 21 ans, Troy Brown Jr. représente le présent mais surtout l’avenir des Wizards. À l’image de Bradley Beal, Davis Bertans ou encore Thomas Bryant, il fait partie des rares satisfactions de la saison morose de Washington.

Utilisé principalement dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc, l’ailier a effectivement signé une deuxième campagne prometteuse avec la franchise qui l’a drafté en 2018. Au point de brillamment finir son exercice 2019-20, dans la « bulle », après quatre mois de pause.

Rédacteur occasionnel pour le site BasketballNews, il est récemment revenu sur ses dernières performances. En commençant par évoquer le domaine dans lequel il a le plus progressé entre ses première et deuxième années.

« J’ai la sensation d’avoir beaucoup progressé depuis mon année rookie, de ne plus être le même joueur. Avant, j’étais naïf et je ne savais pas grand chose. Lors de ma deuxième saison, j’en ai appris davantage sur le jeu et j’ai amélioré mon QI basket. Je pense vraiment avoir fait un bond en avant. »

Cette évolution se traduit évidemment en chiffres puisque Troy Brown Jr. a vu ses statistiques grimper de 4.8 points (à 42% aux tirs et 32% à 3-points), 2.8 rebonds, 1.5 passe et 0.4 interception à 10.4 points (à 44% aux tirs et 34% à 3-points), 5.6 rebonds, 2.6 passes et 1.2 interception, entre les exercices 2018-19 et 2019-20.

Une « bulle » éclatante

Dans la « bulle » d’Orlando, le joueur de 21 ans s’est même amélioré davantage. Avec les forfaits de Bradley Beal et Davis Bertans, les deux meilleurs marqueurs des Wizards cette saison, il s’est retrouvé encore plus responsabilisé. Bouclant son aventure à Disney World avec des moyennes de 15.3 points, 7.3 rebonds, 4.5 passes, 1.1 interception.

Si ses pourcentages se sont certes dégradés (38% aux tirs et 32% à 3-points), il faut aussi souligner le fait que le natif de Las Vegas n’avait jamais disposé d’un volume de tirs aussi conséquent (quasiment 15 tentatives par match, dont 4 derrière l’arc). Forcément, il ne peut garder qu’un souvenir positif de cette expérience en Floride.

« Dans la bulle, le jeu s’est ralenti pour moi. Puisque je jouais beaucoup [33 minutes en moyenne, ndlr], je me sentais à l’aise dès que j’entrais en jeu car j’étais en contrôle. Quand vous ne jouez pas autant et que vous n’avez pas un rôle important dans la rotation, il est difficile de comprendre votre rôle et de savoir ce que pouvez faire. Donc cela signifiait beaucoup pour moi que les Wizards me vouent une confiance absolue, qu’ils croient en moi, en ma capacité à saisir cette opportunité et le manifestent publiquement. […] Ils m’ont simplement dit de jouer mon jeu et de ne pas me soucier du résultat ou des conséquences. Ils voulaient observer comment je pouvais performer dans ce genre de conditions. »

Désormais appelé à faire partie intégrante de la rotation de Washington, Troy Brown Jr. a les yeux rivés sur le prochain exercice. Il s’agira déjà de son troisième en NBA et, en vue de celui-ci, l’ailier s’évertue à gommer les faiblesses de son jeu lors de cette intersaison.

« Je m’efforce d’améliorer mon tir à 3-points car je dois faire mieux dans ce domaine », confie-t-il. « Je sais que mon pourcentage a progressé par rapport à mon année rookie mais m’approcher des 40% de réussite à 3-points aiderait beaucoup plus mon jeu. En défense, je veux aussi améliorer ma rapidité latérale, ce qui serait un énorme pas en avant pour moi. Si je parviens à atteindre ces deux objectifs, je pourrai rester dans la ligue pendant un bon bout de temps. »

Aider Washington à retrouver les playoffs

Collectivement parlant, les Wizards auront eux aussi à cœur de faire mieux qu’en 2019-20. Sevrés de playoffs depuis deux ans, ils viennent de terminer à la 10e place à l’Est, avec seulement 25 victoires (en 72 rencontres) au compteur.

Afin d’espérer atteindre à nouveau le Top 8 de leur conférence, les joueurs de la capitale devront cependant réaliser d’importants progrès en défense. Un domaine dans lequel ils n’ont pas particulièrement brillé cette année, avec 119.1 points encaissés par match (29e de NBA) et un Defensive Rating de 114.7 (29e en NBA). Troy Brown Jr. en est bien évidemment conscient.

« Notre objectif principal est de participer aux playoffs. D’un point de vue collectif, notre attention est tournée vers le secteur défensif. Si nous voulons disputer les playoffs, nous ne pouvons pas avoir l’avant-dernier Defensive Rating de la Ligue. Notre attaque faisait, certes, partie du Top 10 en NBA mais, dans le même temps, nous ne réussissions pas les stops nécessaires de l’autre côté du parquet. »

La saison prochaine, Washington pourra néanmoins composer avec le retour sur les parquets de John Wall. Sauf catastrophe, le quintuple All-Star retrouvera effectivement ses coéquipiers en rencontre officielle pour la première fois depuis décembre 2018. Une perspective qui ravit logiquement les hommes de Scott Brooks.

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir récupérer John Wall », s’enthousiasme Troy Brown Jr. « Il a l’air vraiment motivé et c’est génial de voir qu’il reste toujours aussi affamé. Nous sommes encore une équipe jeune et John est très important pour nous de par son leadership, afin de nous emmener dans la bonne direction. Nous savons ce que [Bradley Beal et lui] peuvent faire quand ils sont en bonne santé. Ça a été compliqué par le passé car soit l’un soit l’autre se trouvait en bonne santé, et non les deux. Mais nous pourrions à nouveau avoir l’un des meilleurs backcourts de NBA. »

Devenir le joueur de complément idéal… si ce n’est plus ?

Couplé à la présence de Bradley Beal, le retour de John Wall va également modifier de manière drastique le rôle de Troy Brown Jr. lors de la campagne à venir. En effet, celui-ci ne disposera probablement plus d’autant de ballons en attaque et il lui faudra s’adapter, sous peine de voir son temps de jeu diminuer en conséquence.

« Nous ferons en sorte que tout fonctionne pour le mieux et je vais m’assurer d’être complémentaire de John [Wall] et Bradley [Beal]. Lorsque vous évoluez avec ce genre de joueurs, cela vous facilite les choses mais cela vous les complique également. D’un côté, ils vont me délester de beaucoup de pression mais, de l’autre, je vais devoir comprendre mon rôle et trouver ma place. […] Avec eux, vous devez tout le temps conserver le même niveau de confiance et être sûr de vous. Vous devez être conscient de vos forces, qu’importe les hauts et les bas. Et vous devez surtout être capable de vous ajuster et d’être polyvalent, ce qui est très important car cela vous rend précieux dans bien des aspects. Plus vous êtes polyvalent et plus vous allez obtenir de temps de jeu. »

Toujours volontaire dès qu’il est question d’apprentissage, le 15e choix de la Draft 2018 pourra en prime compter sur la présence des vétérans afin de réussir son nouveau défi. Telle une éponge, il absorbe le moindre conseil de ses aînés depuis son arrivée en NBA, ce qui lui a beaucoup profité dans son développement personnel.

« Les vétérans m’ont énormément aidé », avoue-t-il. « Ian Mahinmi m’a appris tellement en dehors des parquets, sur la vie notamment. C.J. Miles ne fait plus partie de l’équipe mais c’est un super vétéran. C’est quelqu’un que j’apprécie et à qui je parle encore. Et même s’il n’a jamais été mon coéquipier, Garrett Temple a fait partie de la franchise et il réalise un boulot formidable avec la NBPA [l’association des joueurs, ndlr]. Ils mènent leurs affaires avec le plus grand professionnalisme qui soit et ça a été très important pour moi d’apprendre d’eux. »

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa catégorie d’âge il y a plusieurs années, Troy Brown Jr. a vu son ascension se freiner par la suite, lors de ses passages au lycée de Centennial puis à la fac d’Oregon. Désormais, ne souhaitant plus se projeter trop loin, il estime ainsi ne penser à rien d’autre que sa troisième saison.

« C’est excitant de penser à ma troisième année car tout ce que je veux faire, c’est devenir meilleur et progresser dans tous les domaines possibles. La seule chose qui m’importe actuellement c’est que les Wizards soient en playoffs. Personnellement, je ne me suis rien fixé de particulier. Peut-être qu’un jour je voudrai devenir All-Star. Mais pour le moment, je vis au jour le jour. »

LEXIQUE

Defensive rating : estimation du nombre de points encaissés par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions.