Reebok : coup de chaud pour la Shaqnosis

Il existe une émission sur YouTube qui s’appelle « Hot Ones », diffusée sur la chaîne « First We Feast ». Comme il n’y a plus vraiment de limites sur le champ des collaborations, Reebok a décidé de sortir une Shaqnosis aux couleurs de l’émission.

Sur une base noire, des lignes vertes, jaunes, oranges et rouges s’étendent pour rappeler les sauces épicées que doivent déguster les invités de l’émission en répondant aux questions. Une épreuve pas toujours évidente, qui se termine parfois avec la bouche en feu.

La flamme sur l’avant du pied, et différents éléments décoratifs placés sur la languette, la semelle et la doublure sont là pour rappeler l’ambiance de « Hot Ones ».

Cette paire est annoncée pour le 19 novembre aux États-Unis.

