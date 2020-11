Deux livres consacrés aux Knicks des années 90

Les Knicks n’ont plus gagné le titre depuis 1973 et n’ont plus atteint les playoffs depuis 2013, et forcément, la dernière période glorieuse remonte aux années 90 lorsque la franchise avait atteint les Finals à deux reprises, en 1994 et en 1999. Preuve que ces Knicks ont marqué les esprits, le New York Post rapporte que deux ouvrages leur sont consacrés.

Signé Paul Knepper, le premier est déjà en vente, et il s’intitule « The Knicks of the Nineties: Ewing, Oakley, Starks and the Brawlers That Almost Won It All. » L’auteur a mené une centaine d’interviews avec des acteurs de l’époque, dont Charles Oakley, John Starks, Tom Thibodeau (assistant de 1996 à 2004), Jeff Van Gundy, Herb Williams, Charlie Ward et Chris Childs.

« Cela m’est venu il y a trois ans » raconte Knepper. « Je pense aux Knicks plus que je ne le devrais, et je fais partie de ces gens qui veulent revivre ces années 90. Cela m’a frappé : Il faut que quelqu’un écrive un livre sur ces années-là, et je me suis dit : « Pourquoi pas moi ? »

Pour lui, les fans des Knicks sont très attachés au passé. « Je ne pense pas que les fans actuels des Warriors et des Lakers soient aussi nostalgiques des anciennes époques. Il y a une très grande « fan base », et les Newyorkais adorent leurs Knicks. C’est très brutal de regarder ces deux dernières décennies, et les gens sont nostalgiques des équipes des années 90. »

L’autre livre sortira en 2021. Il est signé d’un ancien journaliste du Wall Street Journal, Chris Herring, et le titre donne le ton de l’ouvrage : « Blood On The Hardwood: The Flagrant History of the 1990s Knicks ». Avec un tel titre, on imagine bien une photo de Jeff Van Gundy accroché à la jambe d’Alonzo Mourning…