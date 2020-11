Le nouveau GM de Sacramento tient beaucoup à Buddy Hield

Mécontent de son sort chez les Kings, alors même qu’il a été prolongé au prix fort il y a un an, Buddy Hield pourrait animer l’intersaison avec un échange. Son profil de shooteur longue distance est évidemment très apprécié en NBA, et on avait évoqué son nom du côté de Philadelphie pour aider une formation orpheline de J.J. Redick. On évoque aussi les pistes d’Atlanta, d’OKC et d’Orlando…

Si les rapports entre Hield et sa direction ont toujours été conflictuels, peut-être que l’arrivée d’un nouveau GM va détendre l’atmosphère et le remettre en confiance. C’est ce que croit Harrison Barnes, qui pense que la frustration de la défaite est la cause de tous les maux.

« Buddy est mon pote. On se parle souvent. Evidemment, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et des choses comme ça » rappelle l’ailier de Sacramento à Forbes. « Mais à chaque fois qu’on n’atteint pas son objectif collectivement, il y a de la frustration. Tout le reste doit rester en interne. »

A la place de Vlade Divac, on trouve désormais Monte McNair comme GM. Il arrive de Houston où il s’occupait du recrutement, et le profil de Hield l’intéresse évidemment. « Buddy est un jeune talent incroyable. Je pense qu’on sait tous que le spacing occupe une place prépondérante et Buddy fait partie des shooteurs d’élite de la NBA, et nous allons être capables d’utiliser cette palette de qualités en l’intégrant dans notre système« .

Voilà pourquoi l’idée d’un départ est désormais au point mort. C’est ce qu’annonce un GM d’une autre franchise, sous couvert d’anonymat. « Je pense qu’un transfert a beaucoup de sens, le fait de faire table rase, d’autant qu’ils étaient meilleurs sans lui dans le cinq de départ. Il y a une logique derrière tout ça, mais il n’y a pas trop d’action de ce côté-là, en tout cas pas encore. On dirait qu’ils ne cherchent pas activement à l’échanger. Peut-être est-il préférable qu’ils attendent, de voir comment se passe le début de saison.«