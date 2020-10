Le Motor City Cruise, la nouvelle équipe de G-League des Pistons

Exit les « Grand Rapids Drive » et voilà le « Motor City Cruise » ! Les Pistons ont en effet changé d’équipe affiliée en G-League, le Drive ne voulant pas quitter Walker, situé à 250 kilomètres de Detroit. La franchise NBA du Michigan avait ainsi décidé de racheter les Northern Arizona Suns, l’équipe affiliée des Suns, pour la rapatrier…

Quelques mois plus tard, et après un concours organisé auprès des fans, on connait enfin le nouveau nom de l’équipe qui s’installera à l’université de Wayne State, à Detroit. Il s’agit en effet du « Motor City Cruise ».

Dylan Martin, le fan qui a proposé le nom, gagne ainsi quatre places au premier rang et des abonnements VIP pour l’ensemble de la première saison de l’équipe, qui intègrera la G-League en 2021-2022.

« Après avoir examiné de nombreuses propositions très intelligentes, nous sommes heureux d’annoncer que le Motor City Cruise est la prochaine franchise sportive professionnelle de la ville de Detroit », explique Tom Gores, le propriétaire des Pistons. « Nous voulions que les fans des Pistons nous aident dans le processus de dénomination et s’engagent avec notre nouvelle marque dès le début. Notre nouvelle équipe de G-League créera une option de divertissement abordable à Detroit et jouera également un rôle important dans nos objectifs de développement des joueurs. Nous remercions ceux qui ont pris le temps de nous faire part de leurs suggestions ».