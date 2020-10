Chris Paul se verrait bien diriger une franchise après sa carrière

À 35 ans, Chris Paul sait que la fin de sa carrière de joueur se rapproche et l’actuel président du syndicat des joueurs doit désormais songer à l’après. Ce qui est sûr, c’est que le meneur va rester actif.

Déjà investisseur pour le média « Players TV » afin de continuer à permettre aux sportifs de tous horizons de faire entendre leur voix et les impliquer davantage dans les enjeux sociétaux, un outil qu’il entend bien continuer à développer, Chris Paul aimerait aussi trouver un moyen de rester proche de son sport favori.

Non pas en tant qu’assistant, coach ou même membre d’un front-office, mais carrément en devenant propriétaire d’une franchise NBA, son rêve ultime.

« Je suis sûr que mon équipe et tous ceux qui travaillent avec moi et m’aident aimeraient bien connaître cette réponse. J’adorerais être un jour propriétaire d’une franchise NBA. De toute évidence, j’adore le sport. J’aime le sport, et je veux en faire partie pendant très longtemps et continuer à développer notre société de production « Oh Dipp !!! », afin de continuer à raconter de belles histoires », a-t-il glissé dans une interview sur Yahoo!.

Pour être propriétaire d’une franchise, et pas uniquement actionnaire, il faut être milliardaire, et même multi-milliardaire. Peut-être que Michael Jordan saura le conseiller et lui mettre le pied à l’étrier si un jour Chris Paul souhaite vraiment s’investir dans la direction d’une franchise. Et pourquoi pas chez lui en Caroline du Nord.