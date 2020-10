Draft 2020 : Zeke Nnaji, le premier joueur testé par le Heat

Quinze jours après la défaite en finale NBA, c’est l’heure de se tourner vers la Draft pour le Heat, et vu les bonnes pioches récentes, forcément, on suivra de près les joueurs testés. Rappelons d’abord que Miami possède le 20e choix, et c’est tout. À moins de vouloir sélectionner plus haut, ou plus bas, les joueurs testés sont donc destinés à ce choix, et dimanche, le staff de Pat Riley a évalué Zeke Nnaji (2m10, 19 ans).

Attendu plutôt en début de second tour, l’intérieur d’Arizona a fait partie des révélations de la saison, au point de rafler le trophée de Freshman Of The Year de la Pac-12, mais aussi d’être élu dans le cinq de l’année avec ses 16.1 points à 57% aux tirs et 8.6 rebonds par match.

En NBA, il devrait se positionner comme un ailier-fort athlétique comme on en voit évidemment beaucoup, mais sa force, c’est qu’il possède un très bon premier pas, et il n’est pas mauvais balle en main, même main gauche quand il enroule son défenseur. Il peut donc déborder un intérieur moins mobile, et sa polyvalence sur les postes 4 et 5 pourrait logiquement intéresser Miami comme quatrième intérieur.

On comprend d’ailleurs pourquoi le Heat s’intéresse à lui puisque c’est un peu l’antithèse de Kelly Olynyk. Il n’a pas la puissance et les appuis d’un Montrezl Harrell, mais il se rapproche plutôt d’un Brandon Clarke avec une grosse activité au rebond offensif et la capacité à arriver le premier en contre-attaque. Un véritable « energizer » qui pourrait coller dans l’effectif du Heat. Le tout avec un petit tir à 4-5 mètres.

Plus tôt dans la semaine, le Heat avait demandé à s’entretenir avec Jalen Smith. Un autre ailier-fort, sorti de Maryland. Pour l’instant, on ne sait pas si le staff de Miami souhaite lui proposer un workout.