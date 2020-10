Draft 2020 : les Celtics se sont entretenus avec Killian Tillie

Défaits par le Heat en finale de conférence à l’Est, les Celtics auront l’occasion de se renforcer via la Draft dans les semaines à venir. Et il leur faudra préparer l’événement avec une attention toute particulière car Boston bénéficie des 14e, 26e, 30e et 47e choix lors de la Draft 2020, prévue exceptionnellement le 18 novembre prochain.

Forcément, tandis que l’intersaison bat son plein, les entretiens entre les équipes et les « prospects » se multiplient depuis quelques semaines. Covid-19 oblige, ils s’effectuent à distance cette année, avant d’avoir lieu en chair et en os jusqu’au 16 novembre. Seul impératif : pas plus de 10 joueurs pourront être invités pour d’éventuels « workouts ».

Et les dirigeants du Massachusetts ont jusqu’à présent pu s’entretenir avec une dizaine de futurs (?) rookies, comme le rapporte NBC Sports. Parmi eux, on retrouve les arrières Cassius Stanley, Grant Riller, Immanuel Quickley, Jay Scrubb, Payton Pritchard, Desmond Bane et Tyrell Terry ou encore les intérieurs Daniel Oturu, Paul Reed, Naji Marshall et Xavier Tillman. Sans oublier le Français Killian Tillie, qui évoluait depuis quatre ans à la fac de Gonzaga.

En clair, ces pistes indiquent que les « C’s » recherchent avant tout du shoot sur les extérieurs et du physique à l’intérieur. Le Français a l’avantage d’être un 4 mobile, plutôt adroit de loin, et il collerait parfaitement dans le jeu des Celtics qui souffrait cette saison de l’absence d’un vrai poste 4 cette saison.