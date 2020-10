Kobe Bryant fait son entrée au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines

Depuis lundi, à Washington, les visiteurs du Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines peuvent découvrir une nouvelle exposition intitulée « Sports: Leveling the Playing Field » dont une vitrine est dédiée au basket. A l’intérieur, un maillot de Kobe Bryant porté lors des Finals 2008 et une paire de chaussures « Equality » de LeBron James, mais aussi le survêtement des Miners de Texas Western, première équipe à remporter le titre NCAA avec un cinq uniquement composé de joueurs noirs. C’était en 1966.

De son vivant, Kobe Bryant avait fait un don d’un million de dollars au musée en 2008, et c’est en 2017 qu’il avait offert ce maillot porté face aux Celtics lors de la finale de 2008. « Les contributions de Kobe, sur et en dehors du terrain, étaient remarquables » a expliqué le directeur par intérim de l’établissement. « En tant que donateur, il avait conscience de l’importance de ce musée pour la nation et le monde entier. Nous croyons que c’est le moment idéal dans l’histoire pour honorer sa mémoire en montrant ce maillot. »

Lorsque le musée avait demandé à Kobe pourquoi il avait choisi le maillot d’une finale perdue, Kobe avait répondu : « Je garde ceux de 2009 et 2010 ! »

Visuel : Smithsonian