LeBron James, en évolution constante

Gatorade avait réalisé une publicité mythique, où un Michael Jordan de 39 ans affrontait un Michael Jordan de 23 ans. Le premier, bien moins athlétique et aérien que le second, y faisait parler sa technique et son expérience.

À bientôt 36 ans, LeBron James pourrait sans doute faire de même s’il affrontait un LeBron James de 27 ans, l’âge auquel le « King » rejoignait le Heat.

« Le LeBron de 35 ans dirait au LeBron de 27 ans qu’il ne connait même pas son jeu », expliquait-il ainsi après le sacre des Lakers. « Il n’en a même pas effleuré la surface. Il n’a pas idée de ce qu’il est capable de faire. Je pense que lors d’un duel entre le LeBron de 27 ans et le LeBron de 35 ans, ce dernier l’emporte. »

Pour dominer aussi longtemps en NBA, il faut en effet développer sans cesse son jeu, gommer ses moindres points faibles. En 2007, quand LeBron James emmène les (faibles) Cavaliers en Finals, Tim Duncan et sa bande n’ont qu’à boucher la raquette pour forcer le jeune ailier à rester en périphérie, où il n’est pas encore efficace.

En 2011, quand Dallas paralyse Miami avec sa « zone » en Finals, LeBron James semble presque inoffensif.

Mais le quadruple MVP a bossé, travaillant son jeu poste bas pour ne plus jamais être à la merci d’une défense de « zone ». Son adresse de loin a également fait un bond, de 29% lors de son année rookie à 41% lorsqu’il retrouve les Spurs en Finals, en 2013. Il n’est plus possible alors de le laisser seul derrière la ligne à 3-points.

On peut globalement voir son évolution sur cette représentation de ses tirs, saison par saison. En bleu, on peut voir les zones « faibles », en blanc les zones « moyennes » et en rouge les zones « fortes ».

On peut également y voir l’évolution de la NBA, qu’il a donc su accompagner. À son arrivée en 2003, la « révolution du 3-points » n’a pas encore débuté et le jeune « King » est surtout dominant près du cercle. Petit à petit, on le voit améliorer son efficacité sur « l’elbow », et notamment du côté gauche du panier, sa zone préférée.

Ces dernières saisons, il s’est concentré (comme toute la ligue) sur les 3-points et les pénétrations. Mais c’est aussi une de ses forces, d’avoir réussi à suivre le mouvement.

« La seule chose que j’ai appris régulièrement à gérer dans la ligue, c’est le changement, au cours des 52 années où j’ai été impliqué en tant que joueur, consultant, responsable vidéo ou entraîneur », expliquait ainsi Pat Riley, en octobre 2019, avant l’ouverture de la saison. « Tous les cinq ou six ans, il y a un changement spectaculaire qui a des effets à long terme. Au cours des vingt dernières années, les changements ont été encore plus spectaculaires – davantage encore culturels et générationnels – mais il faut s’adapter. »

S’adapter ou mourir, comme le personnage de Billy Bean le dit lors du film « Moneyball »…