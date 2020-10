Covid-19 : le basket parmi les sports qui pourraient le mieux limiter les pertes de revenus

Comment va évoluer l’industrie du sport dans le contexte sanitaire actuel ? Le cabinet d’audit international Pricewaterhouse Coopers s’est penché sur le sujet en interrogeant près de 800 décideurs du secteur sur leur vision.

Il ressort de son étude, qui s’est également appuyée sur d’autres données déjà produites, que la croissance des revenus de cette industrie devrait tomber à 3,3 % au cours des trois à cinq prochaines années, contre 8% par an au cours des trois à cinq dernières années. Une chute considérable donc.

On note toutefois que le basket occupe la troisième place au classement des sports avec le plus gros potentiel de croissance de revenus, derrière le football et le sport électronique (eSport). Le hockey sur glace ou le baseball, autres pratiques majeures aux États-Unis, n’apparaissent d’ailleurs pas dans le Top 10.

La majorité des dirigeants sondés pensent que l’industrie aura relevé la tête pour de bon au cours des années 2022 et 2023. 86% d’entre eux considèrent par ailleurs que l’expérience du visionnage du sport va devenir nettement plus riche, immersive et interactive.

Une tendance logique alors que la NBA, pour ne citer qu’elle, s’interroge encore sur la présence des fans dans les salles la saison prochaine. Adam Silver a récemment redit qu’il s’agit de 40% des revenus de la ligue.