Puma s’associe à Sterling Brown dans son combat pour la justice sociale

Lui-même victime de violences policières injustifiées, menotté et « tasé » pour avoir mal garé sa voiture, et ce même s’il n’avait opposé aucune résistance, Sterling Brown entend bien poursuivre la lutte en passant à l’action. Parmi les membres actifs nommés pour diriger la « coalition pour la justice sociale » de la NBA, le joueur des Bucks multiplie les initiatives.

« Je reçois des appels du gouverneur, des maires, des procureurs généraux et des lieutenants-gouverneurs, je parle aux syndicats et je forme des coalitions, a-t-il souligné. Il y a eu beaucoup d’actions que j’ai vues qui ont été cruciales et essentielles pour continuer à changer le cours de l’histoire et maintenir cet élan ».

30 000 dollars pour financer ses actions dans l’Illinois

Les Bucks ont particulièrement été actifs en lançant un boycott en plein playoffs suite à une nouvelle agression policière concernant un membre de la communauté afro-américaine, Jacob Blake, ayant reçu 7 balles dans le dos de la part d’un officier de police dans l’état du Wisconsin.

Pour Sterling Brown, c’est aussi le moment de faire tout son possible afin d’avoir un impact à Chicago et sa banlieue d’où il est originaire, via sa fondation « S.A.L.U.T.E. » qu’il dirige avec son frère, Shannon Brown, double champion NBA avec les Lakers (2009-2010).

L’arrière a ainsi mis en avant son partenariat avec son équipementier Puma, qui s’est engagé à verser 30 000 dollars pour aider à financer les prochains programmes de sa fondation.

« Tout comme moi, Puma a pour objectif d’aider autant que possible la communauté, en redonnant, en éduquant les gens et en changeant les lois et les politiques qui vont aider à sauver et à changer la vie des gens », a souligné Sterling Brown.

Puma avait approché le joueur durant l’automne 2018, suite à son triste échange avec la police de Milwaukee, en lui proposant de jouer un rôle actif dans son programme appelé « REFORM », qui vise à s’attaquer à la réforme de la police et du système judiciaire.

Un combat plus idéologique que politique

Avec l’aide financière de Puma, Sterling Brown va d’abord se rapprocher de la communauté de sa ville natale, Maywood, avant d’étendre son plan. Son premier objectif sera de s’associer avec des organismes de prévention de la violence et l’analyse des besoins des familles sur le terrain afin de leur venir en aide, que ce soit dans les domaines tels que la structure familiale, le soutien éducatif ou la santé mentale.

« Nous allons mener des enquêtes de porte en porte et déterminer les domaines dans lesquels les familles estiment avoir le plus besoin d’aide. Nous espérons qu’elles pourront identifier quelque chose qui pourrait améliorer leurs situations, si on leur donnait un coup de pouce supplémentaire ou quelqu’un en plus pour les guider », a-t-il ajouté.



Avant d’étendre son plan sur d’autres actions, notamment au niveau financier, à travers des aides ou de l’accompagnement, Sterling Brown a ajouté qu’il avait été encouragé par l’accueil sincère que lui et ses équipes ont reçu de la part des politiciens locaux dans tout le Wisconsin, ainsi que par les mesures mises en place au profit des habitants de sa ville natale.

« Je ne suis pas là-dedans pour choisir un camp ou être politique, républicain contre démocrate, je ne fais pas ça. Pour moi, c’est le bien ou le mal. C’est une question de droits de l’homme et de droits civiques. C’est quelque chose que tout le monde devrait défendre, je pense ».