Après un match moyen, Anthony Davis privilégie son équipe aux réseaux sociaux

« Je m’attends à ce qu’il soit AD, j’ai hâte d’être sur le parquet avec lui (ce) soir. » LeBron James n’a pas trop de doute là-dessus : la nuit prochaine, Anthony Davis répondra présent. Lors de la troisième manche face au Heat, l’intérieur a été gêné par les fautes et a dû se contenter d’une petite sortie à 15 points. Soit quasiment moitié moins que sa moyenne depuis le début de ces playoffs.

« Ça craint parce que tu sais que si tu joues bien et fais le boulot, tu aurais peut-être pu gagner le match, » note l’intéressé. « Ça craint toujours de perdre, surtout en ne jouant pas bien. Alors on analyse la vidéo et on essaie de trouver les moyens de mieux se préparer pour le prochain match. »

Le point positif selon lui, c’est son rapport aux réseaux sociaux. Anthony Davis est présent sur les principales plateformes numériques, mais il y est « sans y être vraiment. Je suis très discipliné pour ne pas y être, surtout après des soirs comme (celui du Game 3). Beaucoup de gens se laissent aspirés par les infos, les médias sociaux et par ce que tout le monde dit. Mais je ne m’en soucie pas trop. »

« C’est dur de ne pas y penser »

Non, sa priorité est plutôt d’échanger avec son équipe, entraîneurs et coéquipiers.

« Je veux les voir parce que je sais qu’ils vont me dire comment m’améliorer pour le prochain match, me préparer de la bonne façon pour que je n’ai pas à revivre le dernier. Je sais qu’il est toujours bénéfique de s’évader même si quand on est ici, il faut l’accepter. On ne peut pas vraiment s’enfuir. C’est pourquoi je m’appuie beaucoup sur mes entraîneurs et mes coéquipiers pour m’aider dans ce processus. »

Pour prendre ses distances, l’intérieur dit aussi pouvoir s’appuyer sur sa famille, présente à Orlando.

« C’est toujours compliqué de dormir et dur de ne pas y penser mais le fait que ma famille soit ici m’aide énormément », livre-t-il. De toute façon, le meilleur moyen d’oublier ce Game 3, c’est de frapper fort dans ce Game 4. « Donc je suis impatient d’y retourner et d’aider mon équipe à mener 3-1. »