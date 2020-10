La Jumpman 2021, soeur jumelle de la Air Jordan 35

Avec ses arrondis et sa plaque en plastique sous le pied, la Jumpman 2021 avait fait sa première apparition au mois d’août. À l’époque, on se demandait s’il s’agissait de la Air Jordan 35. Finalement, cette dernière a été présentée il y a quelques jours, avec un trou sous le pied.

La Jumpman 2021, elle, a donc une plaque en plastique pleine dans sa semelle. Mais pour le reste, il faut avouer que ses lignes sont très similaires à celle du modèle vedette de la gamme Jordan.

La différence se joue sur les technologies, puisque la Jumpman 2021 va probablement proposer un amorti moins dynamique que sa grande soeur.

Côté tarif, l’étiquette devrait être autour de 125 dollars. Ce serait une petite hausse. Car en France, la Jumpman 2020 était proposée pour 110 euros.

via @thebasketballshoes

