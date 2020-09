Andrew Bogut séduit par la lecture du jeu de LaMelo Ball

Malgré une Draft 2020 difficile à analyser et à prédire, les différentes prévisions des spécialistes américains placent toujours LaMelo Ball parmi les plus hauts choix, très souvent dans le Top 5.

Même s’il n’a pas de références universitaires puisqu’il a joué en Australie cette saison, ses performances (17 points, 7.4 rebonds et 6.8 passes) avec les Illawarra Hawks intriguent malgré des doutes sur son shoot et sa défense.

Témoin privilégié de ses prestations en NBL, Andrew Bogut voit un bon potentiel chez le meneur. « Il y a des chances qu’il soit un très bon professionnel », explique le pivot des Sydney Kings au Mercury News. « Il est à l’évidence très talentueux offensivement, notamment pour faire jouer les autres. Quand on a joué contre lui, il a toujours ou presque pris la bonne décision sur le terrain. »

En mars dernier, le champion 2015 avec les Warriors avait déjà observé que le frère de Lonzo était « capable d’aller dans la raquette, de porter la balle » malgré un tir à 3-pts « très irrégulier » avec un geste étrange qu’il « va devoir corriger » comme pour son frère.

Néanmoins, l’Australien, ancien numéro un de la Draft en 2005, a également vu que LaMelo Ball souffrait défensivement et qu’il allait devoir, là aussi, beaucoup travailler pour pouvoir exister en NBA.

« Il doit élever son niveau de jeu dans ce domaine. Mais c’est sans doute un gamin de 19 ans à qui on n’a jamais appris les principes défensifs, donc il faut lui laisser le bénéfice du doute. Avec six mois à un an de travail dans un système NBA, plus un bon coaching, je pense qu’il va pouvoir effacer une grosse partie de ses lacunes. »