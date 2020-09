Des tournois NCAA organisés dans la « bulle » d’Orlando

Chaque année, ESPN organise un certain nombre de tournois pour lancer la saison NCAA. Pas facile à mettre en place en période de pandémie, sauf si on fait partie du giron de Disney, qui accueille actuellement la NBA dans une « bulle » hermétique à Orlando.

ESPN annonce ainsi vouloir organiser huit tournois en deux semaines sur le site à partir du 25 novembre prochain.

Champions Classic : Duke, Michigan State, Kansas, Kentucky

: Duke, Michigan State, Kansas, Kentucky Charleston Classic : Charleston, Florida State, Houston, Oklahoma State, Penn State, Seton Hall, Tennessee, VCU

: Charleston, Florida State, Houston, Oklahoma State, Penn State, Seton Hall, Tennessee, VCU Myrtle Beach Invitational : Charlotte, Dayton, Loyola Chicago, Missouri, Nebraska, Furman, Pitt, Utah State

: Charlotte, Dayton, Loyola Chicago, Missouri, Nebraska, Furman, Pitt, Utah State NIT Season Tip-Off : Arizona, Cincinnati, St. John’s, Texas Tech

: Arizona, Cincinnati, St. John’s, Texas Tech Wooden Legacy : Georgetown, Kansas, UCLA, Virginia

: Georgetown, Kansas, UCLA, Virginia Orlando Invitational : Auburn, Belmont, Boise State, Gonzaga, Michigan State, Siena, Saint Louis, Xavier

: Auburn, Belmont, Boise State, Gonzaga, Michigan State, Siena, Saint Louis, Xavier Jimmy V Classic : Gonzaga, Tennessee, Baylor, Rutgers

: Gonzaga, Tennessee, Baylor, Rutgers Diamond Head Classic : Arizona State, Hawaii, North Texas, Oklahoma, San Diego State, Saint Mary’s, Seattle, Temple

Pour la suite de la saison, la NCAA réfléchit à un certain nombre de « bulles » aux quatre coins du pays avec des pistes menant vers Asheville en Caroline du Nord pour le Maui Invitational ou le Dakota du Sud pour le Battle 4 Atlantis. Autres candidats pour le reste des événements à organiser : Las Vegas, Indianapolis, Houston, Atlanta et Uncasville dans le Connecticut, ou encore Louisville, Duke et Kentucky qui voudraient organiser leur tournoi à eux.