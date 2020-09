Face à Nikola Jokic, les Lakers vont ressortir leurs pivots

Même s’ils se défendent d’avoir pratiqué le « small ball » comme les Rockets puisqu’ils ont gardé Anthony Davis en pivot, les Lakers ont adapté leur formation face à Houston, c’est une évidence.

Pour contrer la vitesse des Texans, Frank Vogel a écarté ses deux pivots, JaVale McGee et Dwight Howard, qui n’ont joué respectivement que 30 et 16 minutes sur l’ensemble des cinq matches de la série.

Mais les deux joueurs vont reprendre du service rapidement, car le prochain adversaire, Denver, possède celui que beaucoup considèrent comme le meilleur pivot du monde : Nikola Jokic.

« Le Joker est un des joueurs les plus spéciaux au monde, et même de l’histoire de cette ligue au poste de pivot », constate le coach des Lakers pour ESPN. « Il peut vous faire mal dans tous les domaines : à 3-pts, avec ses passes. Il rend cette finale de conférence différente, bien différente même, dans l’utilisation de nos pivots. Sans rentrer dans les détails, on va revenir aux Lakers de la saison régulière. On s’est adapté la série précédente, donc je m’attends à ce qu’on revienne à notre forme habituelle. »

Surtout qu’en saison régulière, le All-Star de Denver a souffert face aux Lakers, ne compilant que 16.3 points et 5.8 rebonds de moyenne en quatre rencontres. Avec Dwight Howard et JaVale McGee, sans oublier Anthony Davis ou encore Markieff Morris voire LeBron James qui peuvent « switcher », les Californiens ont les armes pour le gêner.

Pour Dwight Howard, ce sera aussi l’occasion de retrouver le sourire en rejouant. Certes, il n’avait pas perdu sa bonne humeur face aux Rockets, en soutenant activement ses coéquipiers sur le banc, mais ne pas jouer reste difficile, surtout dans ces conditions aussi spéciales.

« L’énergie c’est très important », assure l’ancien du Magic. « Si on déprime, alors on peut pourrir le reste de l’équipe, car ça peut contaminer les autres joueurs. On doit rester positif, même si on ne joue pas. Il y a pire comme situation que d’être ici, dans la bulle, mais ce n’est pas facile car il n’y a rien à faire ici. Donc j’essaie d’être heureux car mon fils est là et qu’il reste huit matches à gagner pour être champion. »