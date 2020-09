Qualification en finale de conférence : les Clippers, 50 ans toujours puceaux

Pour la huitième fois de leur histoire, les Clippers n’étaient qu’à 48 minutes d’une qualification pour la finale de conférence. Mais pour la huitième fois, ils ont perdu, confirmant ainsi la « malédiction » qui frappe cette franchise quand il s’agit de franchir ce palier.

Car cette élimination ne fait que renforcer l’image de perdant qui entoure la seconde franchise de Los Angeles depuis plusieurs décennies. Celle qui devait être effacée par les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George.

Les Clippers, anciennement les Braves de Buffalo puis de San Diego avant le déménagement à Los Angeles en 1984, sont nés en 1970. Le calcul est simple : 50 saisons plus tard, ils n’ont toujours pas disputé une finale de conférence !

Aucune franchise n’a connu une telle disette puisque la seconde plus longue série est la propriété des Hawks, avec 44 saisons de suite. Mais elle a été brisée en 2015, quand Atlanta a affronté Cleveland pour une place en Finals. Sans cet épisode, la franchise de Géorgie serait sur les mêmes traces que celle de Los Angeles.

Les Warriors et les Nets sont passés de l’ombre à la lumière

Ensuite, on retrouve sur le podium les Wizards, sevrés de finale de conférence depuis 41 ans. On se souvient notamment de leur défaite dans le Game 7 de la demi-finale de conférence en 2017 contre Boston.

L’espoir qui peut exister pour les Clippers vient de la quatrième place. Ce sont les Warriors, qui ont attendu 38 ans pour goûter à nouveau à la finale de conférence. C’était en 2015 et après presque quatre décennies loin des sommets, Golden State a ensuite remporté trois titres en cinq saisons et participé à toutes les Finals entre 2015 et 2019.

Toujours pour chercher un brin d’optimisme face à ce constat, on peut également ajouter les Nets, qui ont connu 25 années sans finale de conférence avant de faire deux Finals de suite en 2002 et 2003.

La preuve que rien n’est perdu pour les Clippers ?