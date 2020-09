Kevin Durant tire le positif de sa longue absence des parquets

Kevin Durant n’a plus foulé un parquet NBA depuis son match 5 avec les Warriors, lors de la dernière finale face aux Raptors. Si la saison prochaine redémarre bien courant décembre voire début 2021, cela fera donc un an et demi sans compétition pour lui en raison de sa rupture du tendon d’Achille.

Pour lui, c’est tout simplement la plus longue période de sa vie sans pouvoir jouer. « Je joue depuis que j’ai huit ans, genre vraiment à fond. Chaque jour était centré sur le jeu », décrit l’intéressé, invité du podcast de J.J. Redick. Pour autant, il ne voit pas d’un si mauvais œil cette privation forcée et jamais connue.

« Avoir enfin une année de repos était plutôt cool. J’ai commencé à me concentrer un peu plus, à comprendre un peu plus ce que j’aime faire en dehors du jeu, aussi bizarre que cela puisse paraître à 30 ans (ndlr : il a 31 ans). J’ai vraiment apprécié ce temps pour moi. »

Récemment, on a ainsi vu Durant investir d’autres champs comme celui de la MLS et de l’équipe de soccer de Philadelphie, dans laquelle il a injecté près de 15 millions de dollars. Cet investissement est venu compléter une liste divers et variée en la matière, de la Silicon Valley aux casques audio en passant par le soutien scolaire.

« J’ai beaucoup appris sur le jeu, sur le business du basket, dit aussi le Net. Je vois les choses sous un angle différent. Je regardais le match du côté des entraîneurs et des fans en même temps. J’ai ressenti un nouveau degré de considération dans ce que je fais pour m’en être éloigné. »

De son propre aveu, il ne s’imaginait pas traverser cette épreuve avec un tel sentiment en tête. Le fait que les Nets misent sur lui l’a beaucoup aidé en ce sens. « Ça aide vraiment que l’équipe vous signe avec un contrat maximum malgré une rupture du tendon d’Achille. Ça m’a vraiment soulagé. J’ai aussi apprécié d’avoir du temps libre pour faire mon truc. Je n’ai jamais eu ce temps. Je n’ai jamais pu en profiter. Mais à ce stade, j’ai hâte d’y aller et de jouer à nouveau. »