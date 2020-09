Le processus pré-Draft se dessine

On se creuse la tête depuis des semaines dans les bureaux de la ligue afin trouver le meilleur calendrier possible pour l’intersaison à venir, entre Draft, free agency et préparation pour le prochain exercice.

Des échéances qui vont vite arriver puisque les Finals devraient se terminer au plus tard le 12 octobre, dans un mois jour pour jour. La prochaine concerne le processus précédant la Draft, fixée pour le moment au 18 novembre.

ESPN et The Athletic ont obtenu quelques informations sur le sujet après un coup de fil d’Adam Silver aux propriétaires : de mi-septembre à mi-octobre devraient se tenir les essais et examens médicaux directement chez les franchises qui prendront rendez-vous avec les prospects qui les intéressent, puis de mi-octobre à la Draft, des interviews en face-à-face mais plus de workouts. En parallèle, la ligue veut organiser plusieurs Draft Combine par régions de manière virtuelle.

En outre, les équipes devraient avoir droit de réunir leur cellule de crise le soir de la Draft, mais le plan est toujours que celle-ci se déroule virtuellement pour éviter un grand rassemblement.