All-NBA Defensive Teams : P.J. Tucker relativise sa non-sélection

29 points. Soit, non pas son bilan offensif à l’issue d’une rencontre, mais le nombre de voix que P.J. Tucker a récolté pour les All-NBA Defensive Teams. Beaucoup trop peu pour accéder à l’un des deux meilleurs cinq de la ligue. Parmi ceux-là, le dernier sélectionné, Eric Bledsoe, a reçu un peu plus du double de points (59 points).

Dans sa neuvième saison dans la ligue, le Rocket n’ouvrira pas son palmarès en la matière cette année. Et ceci, malgré ses qualités défensives, et son rôle essentiel dans le dispositif des Texans, vanté depuis des années.

Snobé P.J. Tucker, à l’instar de Jrue Holiday ? « C’est comme ça, » relativise-t-il. « Mon travail parle pour moi. Je n’ai besoin de personne parmi les médias pour me dire que je suis un bon défenseur. Je suis tranquille. Tant que (le propriétaire) Tillman Fertitta et (le GM) Daryl Morey le voient, ça me va. »

L’ailier fort aurait également pu citer son coach, Mike D’Antoni. « Nous savons combien il est précieux pour nous, » lâche ce dernier. « Je ne pense pas que ce soit la première fois qu’il est laissé de côté. Je suis sûr que les gars qui ont été reçus sont très méritants. C’est juste difficile, c’est un peu subjectif. De ce que nous voyons, nous pensons qu’il est le meilleur. Je suis navré pour lui. »

Mike D’Antoni n’est pas le seul à regretter sa non-sélection. De son coéquipier Tyson Chandler à Ja Morant en passant par Kendrick Perkins, ils ont été nombreux à s’en agacer.