Le MVP de la nuit : la soirée record de LeBron James

C’est fait, LeBron James est devenu cette nuit le joueur le plus victorieux de l’histoire en playoffs avec un 162 succès en carrière. C’est un de plus que Derek Fisher, et l’ailier des Lakers y a mis la manière avec une performance XXL à 36 points, 7 rebonds, 5 passes et… 4 contres !!!

« Savoir que je suis au sommet du classement des victoires me touche vraiment. C’est quelque chose à laquelle je n’avais jamais rêvé, et on n’y arrive pas sans les autres, que ce soit les coéquipiers ou les dirigeants. J’ai toujours dit que je voulais être associé à une culture de la gagne et être un joueur qui gagne. »

« Un joueur qui gagne » et qui défend, car LeBron James montre l’exemple en défense, et il fait très mal aux « Pocket Rockets ». « LeBron fait un boulot incroyable depuis le début des playoffs par sa défense en couverture, et ça porte ses fruits pour nous » explique Kyle Kuzma, tandis que Frank Vogel estime que « personne n’a plus d’impact sur les victoires que LeBron James cette saison, et c’est pour ça qu’il devrait être MVP. Franchement, c’est sans doute vrai dans l’histoire de la NBA. C’est incroyable ce qu’il apporte avec ses actions de super héros, comme cette première mi-temps où il protège le cercle et marque 30 points. C’est juste remarquable !« .

Huit contres en trois matches

Parmi les quatre contres de LeBron James , on retiendra celui sur James Harden car il est de face et qu’il monte très haut pour bâcher la superstar des Rockets.

« J’essaie juste d’être en bonne position au niveau de l’aide. On ne peut pas être en retard car ils vous le font payer cash. Il faut juste essayer d’être au bon endroit » répond humblement le « King » à propos de sa défense.

En attaque, comme dans le Game 2, la présence de Rajon Rondo le libère, et sa première mi-temps est quasi parfaite avec 29 points à 10 sur 14 aux tirs. C’était un vrai « clinic » où il peut se concentrer sur la finition, et moins sur la création. À bientôt 36 ans, LeBron James ne faiblit pas, et il donne même l’impression de progresser dans son placement en défense. Et comme il n’a rien perdu de son talent en attaque, le voilà à deux victoires d’une qualification en finale de conférence, et il a pensé pour l’histoire de sa franchise et le regretté Kobe Bryant.

« Au final, on espère juste que Kobe et sa famille sont fiers de nous. Et qu’il en soit de même pour n’importe quelle personne qui a porté le maillot des Lakers. C’est de notre responsabilité, qu’il s’agisse de gagner ou de perdre, de porter ce maillot avec le plus grand des respect. C’est ce que voulait Jerry Buss. »