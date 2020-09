La Air Jordan 13 complètement modifiée pour les femmes

Fusionner les modèles n’est plus vraiment une mode chez Jordan. C’est désormais la norme.

Un morceau de semelle par-ci, un badge distinctif par-là… Sur la Jordan Reign, la marque a pris la ligne générale de la Air Jordan 13, avec son cuir sur les flancs et son hologramme à l’arrière.

Mais sous le pied, tout change. C’est la semelle et le système d’amorti de la Vapormax 2020 qui sont utilisés. Une première chez Jordan.

Au niveau de la coupe, on s’arrête juste à la cheville, plus bas que sur la Jordan 13. Autre nouveauté, une fermeture éclair pour fermer et relier le cuir à un empiècement synthétique.

Le groupe Nike annonce la sortie de cette chaussure dans des quantités limitées pendant l’automne et l’hiver.

