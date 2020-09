Nick Nurse agacé par l’arbitrage après la victoire des Celtics

Il restait une quarantaine de secondes à jouer lorsque Pascal Siakam est parti en pénétration, face à Marcus Smart. Son équipe étant menée de trois points, l’ailier fort des Raptors se devait d’aller marquer ou au moins de provoquer une faute. Il ne réussira finalement ni l’un, ni l’autre…

Le féroce défenseur des Celtics est parvenu à lui subtiliser le ballon et pensait même pouvoir récupérer la possession pour lancer une contre-attaque verte.

Les arbitres ont tout de même interrompu le jeu pour vérifier si Marcus Smart avait le pied sur la ligne au moment de son sauvetage. Les Raptors ont donc récupéré la possession durant laquelle Pascal Siakam a… mordu la ligne.

Si son équipe a pu récupérer le cuir après l’intervention de Marcus Smart, Nick Nurse estime après la rencontre que son joueur aurait dû obtenir davantage. « Je pense que Smart a fait une putain de faute sur lui ! », s’agace le coach, dont cette seule sortie est susceptible de lui valoir une amende de la part de la NBA.

Mais cette action n’était pas son unique point de frustration sur ce Game 2. L’entraîneur était également très agacé par le nombre de lancers-francs obtenus par Jayson Tatum. « C’est la seule chose frustrante. Il a shooté 14 lancers-francs, ce qui est autant que toute notre équipe. Voilà ce qui est frustrant. Je trouve que nos joueurs ont bossé dur sur lui et l’ont bien fait. (Les Celtics) lui ont beaucoup donné le ballon et de l’espace. On aurait pu faire un peu mieux dans les aides. Mais ils se sont bien occupés de lui ce soir. »

Ce qui ne l’a pas empêché de terminer la rencontre avec 34 points. Sur l’ensemble du match, les Celtics ont obtenu 25 lancers, soit seulement six de plus que la formation canadienne. On rappelle d’ailleurs que lors du premier affrontement, les Canadiens en avaient obtenu huit de plus (29 contre 21).