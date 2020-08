A 30 ans, Kemba Walker découvre les joies de la victoire en playoffs

Avant de passer l’obstacle Sixers en quatre manches, Kemba Walker n’avait jamais passé un premier tour de playoffs. D’ailleurs, avant de venir à Boston, son expérience se limitait à deux séries face au Heat, avec un « sweep » en 2014 et une série en sept manches en 2016. Et c’est tout…

Déjà âgé de 30 ans, le meneur All-Star est donc plus que ravi de jouer les premiers rôles. « C’est pour ça que je suis venu à Boston, pour être capable de jouer en playoffs et d’aller loin » explique-t-il à USA Today. « J’ai toujours eu le sentiment d’être un gagneur. Je veux jouer au niveau le plus élevé, et j’ai la possibilité de le faire désormais, et c’est vraiment excitant. »

La nuit dernière, Walker a été très bon dans la belle victoire de Boston face à Toronto : 18 pts, 10 pds à 6 sur 11 aux tirs. Très propre face au duo Lowry-VanVleet.

« Au-delà du fait que je suis content qu’on ait gagné, je suis encore plus content qu’il puisse vivre ça » assure Jayson Tatum. « Il n’avait jamais passé le premier tour. Il est en NBA depuis très longtemps. C’est plaisant de l’aider à parvenir et de vivre ça avec lui, et j’espère que ça va continuer. »

Adversaire des Celtics, Nick Nurse est l’un des premiers fans de Walker, même s’il lui a fait très mal la nuit dernière. « Il a tellement d’énergie dans tellement de domaines, a déclaré Nurse. « Non seulement il remonte le terrain rapidement, mais il peut marquer. De lui, dégage cet amour du jeu. Ça se voit que c’est un excellent coéquipier. Il joue beaucoup avec le sourire. J’ai eu la chance de l’entraîner au All-Star Game cette année, et c’était une joie absolue pour lui d’être là. Il y a beaucoup de choses à apprécier chez lui. »

Une analyse partagée par Brad Stevens : « Il aime vraiment le basket, et il aime tout ce qui entoure le basket : l’équipe, la compétition, attaquer et défendre« . Un enthousiasme dont avait besoin Boston après la triste saison dernière.