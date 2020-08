Légende de la lutte contre le racisme, John Carlos considère les joueurs NBA comme des héros

« Je salue ce qu’ils ont fait, ils sont passés dans mon esprit au statut de héros. » Tels sont les mots de John Carlos pour saluer le récent mouvement de boycott au sein de la ligue, pour dénoncer les violences policières. L’ancien athlète est mondialement connu pour être grimpé, en 1968 à Mexico, sur le podium olympique, tête baissée et main gantée en l’air, lors de l’hymne national. Un geste hautement politique pour dénoncer la ségrégation raciale.

« Ils se sont mis en retrait du jeu pour créer un précédent et envoyer un message, salue Carlos, pour faire savoir aux propriétaires que pendant tant d’années, des vies noires ont été emportées par les forces de l’ordre, et le fait est que les propriétaires n’ont jamais montré de respect ou de préoccupation pour ces vies noires. »

Avec ce mouvement de contestation inédit, le médaillé de bronze sur le 200 mètres aux JO de 1968, habitué à saluer l’activisme des joueurs, considère les joueurs NBA comme des « héros »,

« Ces jeunes ont réalisé que si vous ne vous souciez pas de ces vies, vous ne vous souciez pas de ma vie en tant que personne noire, poursuit l’homme de 75 ans. Ils ont pris l’initiative d’envoyer un signal aux propriétaires, il est temps pour vous d’agir et d’être dans la réalité, et de vous préoccuper non seulement des vies des Noirs mais de toutes les vies, et de réaliser qu’il y a deux poids deux mesures. »

« Si je vous représente, vous devez vous réveiller et commencer à me représenter, dit-il encore en se mettant dans la peau d’un joueur. En faisant cette déclaration avec le recul, la balle est dans le camp des propriétaires. […] Vous êtes comme la vache qui donne le lait et ils apprécient et respectent cela, mais il semble que vous n’ayez aucun respect pour moi, en tant qu’herbe. Sans herbe, il n’y a pas de vache. »

Pour lui, les propriétaires de franchises sont donc au cœur de la réponse à apporter aux violences. C’est pourquoi il appelle ces derniers à afficher un « esprit d’amour et d’honnêteté. Prenez la politique et enterrez-la. On ne parle que de la vie, on parle de l’humanité. »