Penny Hardaway imagine James Wiseman aux côtés de Karl-Anthony Towns à Minnesota

Contrairement à l’année passée où Zion Williamson était une évidence, le premier choix de Draft 2020 s’annonce compliqué à prédire. Plusieurs joueurs reviennent, et on pense notamment à Anthony Edwards, LaMelo Ball, Obi Toppin ou James Wiseman, mais aucun ne semble faire l’unanimité.

Pour Penny Hardaway, les Wolves, qui choisiront les premiers, doivent miser sur James Wiseman.

« Je pense qu’il est le numéro un de la Draft », annonce son éphémère ancien coach à Memphis pour le site Golden State of Mind. « Il n’a pas joué cette année, donc il y a des doutes, mais il a bossé et c’est une « licorne ». C’est comme ça qu’il s’appelle lui-même. Il est rare. C’est un joueur qui va vite et peut protéger le cercle. Il peut recevoir des passes près du cercle avec ses qualités athlétiques. Il va bosser son tir pour pouvoir être une menace à 3-pts. »

Suspendu dans un premier temps jusqu’en janvier 2020 pour une histoire de prêt à 11 500 dollars, après seulement trois matches sous les couleurs de Memphis, James Wiseman (19.7 points, 10.7 rebonds, 3 contres de moyenne) avait ensuite décidé de faire une croix sur la fin de saison pour se préparer de son côté pour la Draft 2020.

Un choix toujours risqué, mais son profil fait saliver beaucoup d’équipes. Le pivot est effectivement très mobile et rapide malgré un physique imposant (2m14, 112 kg). Son potentiel défensif et son son toucher en attaque sont également très intéressants. Même s’il ne compense pas totalement son absence de shoot extérieur.

De quoi donc former la paire d’intérieurs du futur avec Karl-Anthony Towns, peu réputé pour sa défense et qui pourrait ainsi être soutenu par cette recrue ?

« Ça peut vraiment bien fonctionner », estime l’ancienne star du Magic. « Ce serait assez incroyable car ils sont tous les deux mobiles, très actifs. Je pense qu’avoir deux joueurs capables de protéger le cercle et qui sont talentueux offensivement, ça peut faire la différence. »