LeBron James a enclenché la vitesse Playoffs

C’est fait, on a retrouvé « Playoff LeBron ». Il aura fallu attendre la troisième manche de la série face aux Blazers pour que LeBron James prenne le match à son compte et joue à son meilleur niveau. Une performance XXL avec 38 points, 12 rebonds et 8 passes, mais aussi quatre paniers à 3-points. C’est le LeBron des plus grandes campagnes des Cavaliers et du Heat, et les Lakers l’ont découvert samedi soir.

« C’est difficile à stopper et c’est plaisant pour nous » a réagi Anthony Davis dans le Los Angeles Times, tandis que LeBron James détaillait les secrets de cette montée en puissance. « Chaque match appelle des situations différentes. Ce soir, j’ai juste essayé d’être agressif, de voir si je pouvais aller dans la raquette, de voir si je pouvais trouver mes gars. J’ai eu le sentiment d’être dans un bon rythme, à essayer de créer pour moi et mes coéquipiers. »

Ce qui impressionne chez LeBron James, c’est sa maîtrise. Il n’a jamais donné l’impression de forcer. Comme un pilote qui adapte sa vitesse au tracé d’un circuit, l’ailier des Lakers a contrôlé sa vitesse.

« Quand j’ai attaqué, j’étais rapide, lent ou à vitesse moyenne. C’est comme un levier de vitesses. Parfois, j’étais en première, parfois j’étais en sixième. Il s’agit simplement de lire la situation et de réagir en fonction. Il peut s’agir d’une zone avec une école, d’un quartier résidentiel, d’une autoroute, d’une ligne droite… Il faut être capable d’avoir une voiture capable d’aller à des vitesses différentes, d’aller dans des endroits différents en fonction du trafic. C’est une clé importante, et c’était très important. »

Le bolide LeBron a parfois dérapé, perdant huit ballons et ratant cinq lancers francs en route. Mais Portland n’a jamais été en mesure de le freiner.