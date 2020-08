Avec un super LeBron James, les Lakers reprennent le dessus face aux Blazers

À « domicile », les Blazers démarrent bien, sur un 10-3 avec Damian Lillard qui envoie sa première banderille à 3-points. CJ McCollum semble dans de bonnes dispositions offensives également. La propulsion arrière de Rip City assure 18 des 24 premiers points des Blazers.

En face, les Lakers restent encore timorés, en mode diesel avec un départ poussif. James (7 points) et Davis (3 points) n’ont pas encore passé la seconde. Les Blazers gardent l’avantage à la fin du premier quart, derrière 14 points de Lillard notamment, mais leur bon départ est déjà un lointain souvenir (29-25).

Gary Trent Jr. s’occupe du cas James et il fait plutôt du bon travail sur lui. Mais le King muscle son jeu et ramène les Lakers, avec le panier plus la faute de Nurkic, qui l’avait attrapé au cou juste avant. Il en est à 22 points à la pause, mais il est esseulé. CJ McCollum trouve de l’adresse et il trouve également Damian Lillard sur le jeu de transition pour un 3-points tout seul.

Anthony Davis place un dunk mais il est bien tenu par les Blazers, dont Carmelo Anthony, et les Lakers peinent à trouver leur rythme en attaque avec LeBron James sur le banc. Lillard se fait néanmoins rebuter par Davis alors qu’il partait au dunk. Los Angeles a la possibilité d’égaliser mais Portland fait un mini break avec CJ McCollum qui frappe au buzzer à 3-points (57-53).

Anthony Davis se réveille en 2e mi-temps !

James et les Lakers frappent les premiers au retour des vestiaires. Ils démarrent sur un 14-7 impulsé par James, et Kentavious Caldwell-Pope qui sévit derrière l’arc. Los Angeles a repris les devants mais un duel des anciens, James – Anthony, se met en place. Melo ajoute 13 points à son compteur pour répondre à son vieux rival (et ami) et Portland égalise.

Mais Anthony Davis se réveille enfin et Terry Stotts doit arrêter les frais lors d’un 12-2. Au final, Los Angeles inscrit 40 points en 3e quart avec un Davis transfiguré, 11 points dans la période (93-86). Lillard et Nurkic combinent et les Blazers semblent sur le chemin du retour. Mais il n’en est rien… Davis et Green contrent Trent et Lillard coup sur coup pour trois bâches en une possession !

James et Davis sont dévastateurs en attaque et Portland craque. L’intérieur est adroit de loin et présent au cercle, au alley-oop comme à la claquette. À l’image de Nurkic qui a le moteur qui fume, les Blazers n’arriveront plus à rattraper le train californien. LeBron James (38 points, 12 rebonds, 8 passes) et Anthony Davis (29 points, 11 rebonds, 8 passes) ont assumé leur statut de superstar dans une victoire autoritaire (116-108).

Pour les Blazers, Damian Lillard (34 points, 7 passes) et CJ McCollum (28 points, 8 rebonds) ont manqué de soutien, mis à part Melo à 20 points, et de la part du banc notamment (8 points seulement). Le duo Whiteside – Nurkic n’a pas fonctionné à l’intérieur. Portland va devoir trouver des solutions rapidement…