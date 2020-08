Playoffs NBA 2020 : le calendrier complet du premier tour

La saison régulière a rendu son verdict avec une ultime journée à suspense et les playoffs débutent dès lundi. On ne connaît pas encore le vainqueur du barrage entre les Grizzlies et les Blazers, mais on sait déjà que les Lakers attendront mardi pour débuter leur série.

On note aussi que les équipes joueront tous les deux jours, et qu’il y aura quatre matches par journée. On vous propose un calendrier, jour par jour, plutôt que série par série.

LUNDI 17 AOÛT

Nuggets – Jazz | 19h30

Raptors – Nets | 22h00

Celtics – Sixers | 00h30

Clippers – Mavericks | 03h00

MARDI 18 AOÛT

Bucks – Magic | 19h30

Heat – Pacers | 22h00

Rockets – Thunder | 00h30

Lakers – Blazers ou Grizzlies | 03h00

MERCREDI 19 AOÛT

Raptors – Nets | 19h30

Nuggets – Jazz | 22h00

Celtics – Sixers | 00h30

Clippers – Mavericks | 03h00

JEUDI 20 AOÛT

Heat – Pacers | 19h00

Rockets – Thunder | 21h30

Bucks – Magic | 00h00

Lakers – Blazers ou Grizzlies | 03h00

VENDREDI 21 AOÛT

Raptors – Nets | 19h30

Nuggets – Jazz | 22h00

Celtics – Sixers | 00h30

Clippers – Mavericks | 03h00

SAMEDI 22 AOÛT

Bucks – Magic | 19h30

Heat – Pacers | 21h30

Rockets – Thunder | 00h00

Lakers – Blazers ou Grizzlies | 02h30

DIMANCHE 23 AOÛT

Celtics – Sixers | 19h00

Clippers – Mavericks | 21h30

Nets – Raptors | 00h30

Nuggets – Jazz | 03h00

LUNDI 24 AOÛT

Bucks – Magic | 19h30

Rockets – Thunder | 22h00

Heat – Pacers | 00h30

Lakers – Blazers ou Grizzlies | 03h00

MARDI 25 AOÛT

Nuggets – Jazz (si besoin)

Raptors – Nets (si besoin)

Celtics – Sixers (si besoin)

Clippers – Mavericks (si besoin)

MERCREDI 26 AOÛT

Bucks – Magic (si besoin)

Heat – Pacers (si besoin)

Rockets – Thunder (si besoin)

Lakers – Blazers ou Grizzlies (si besoin)

JEUDI 27 AOÛT

Nuggets – Jazz (si besoin)

Raptors – Nets (si besoin)

Celtics – Sixers (si besoin)

Clippers – Mavericks (si besoin)

VENDREDI 28 AOÛT

Bucks – Magic (si besoin)

Heat – Pacers (si besoin)

Rockets – Thunder (si besoin)

Lakers – Blazers ou Grizzlies (si besoin)

SAMEDI 29 AOÛT

Nuggets – Jazz (si besoin)

Raptors – Nets (si besoin)

Celtics – Sixers (si besoin)

Clippers – Mavericks (si besoin)

DIMANCHE 30 AOÛT

Bucks – Magic (si besoin)

Heat – Pacers (si besoin)

Rockets – Thunder (si besoin)

Lakers – Blazers ou Grizzlies (si besoin)