Un record en carrière à 30 points pour Tyler Herro

Parmi les bonnes pioches réalisées par le Heat ces dernières saisons, on parle beaucoup de Duncan Robinson, à juste titre, le shooteur du Heat ayant encore assumé son rôle de starter avec brio hier face à OKC (19 points à 5/7 à 3 points) et bien sûr Bam Adebayo, devenu All-Star.

Mais depuis les débuts de Miami dans la bulle, Tyler Herro est au moins aussi impressionnant et a confirmé sa bonne forme en s’offrant un record en carrière à 30 points (9/16 au tir) la nuit dernière contre OKC.

Comme souvent lorsqu’il entre en jeu, l’ex pensionnaire de Kentucky a le don pour se montrer rapidement productif. Efficace dans tous les secteurs de jeu, il a encore joué le rôle de parfait « energizer » en sortie de banc, et a même inscrit le dernier 3-points de son équipe qui menait alors 111-107 à deux minutes de la fin avant d’être foudroyée par Mike Muscala.

« Il est toujours à regarder des vidéos de match avant et après la rencontre, le gars veut juste être un super joueur, a souligné son coéquipier Jimmy Butler. Il veut ramener un titre de champion à Miami et je crois que c’est ce qu’on va faire ».

Quatre jours après un record en carrière à la passe devant son héros

Sur ses six derniers matchs dans la bulle, Tyler Herro tourne à 19.1 points à 39.3% à 3-points, 5.1 rebonds et 4.1 passes décisives. Souvent comparé à Devin Booker, son modèle, également passé par Kentucky et face à qui il a récemment réussi un autre record en carrière avec 10 passes décisives samedi face aux Suns, le rookie a par ailleurs reçu un joli clin d’oeil de la part de son ancien coach John Calipari qui a entraîné les deux joueurs à Kentucky.

« Je sais que des gens seraient fous si je ne le citais pas, mais je dois dire que lorsque Devin Booker était lancé, c’est dur de trouver quelqu’un meilleur que lui, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé de lister les meilleurs shooteurs passés entre ses mains. Tyler Herro s’en est approché, mais Devin, c’était juste incroyable ».

Nul ne sait encore jusqu’où ira Tyler Herro, mais Devin Booker fait assurément un bon modèle dans sa quête de progression.