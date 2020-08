La démo de NBA 2K21 arrive le 24 août

Attendu pour le 4 septembre, NBA 2K21 va offrir un petit avant-goût aux joueurs dès le 24 août. C’est la date à laquelle sera disponible la démo jouable sur PS4, XBox One et Switch. Et ce n’est pas un hasard puisque c’est au lendemain de la date de naissance de Kobe Bryant, que l’on retrouvera sur la Mamba Forever Edition.

Par ailleurs, dans un billet de blog, Mike Wang, le directeur du gameplay de NBA 2K, a dévoilé quelques nouveautés.

La première, ce sont des modifications majeures apportées au Pro Stick pour permettre de nouvelles mécaniques de dribble.

Maintenez le stick droit vers le bas = jump shot

Maintenez le stick droit vers la gauche ou la droite = escape dribble moves

Maintenez le stick droit vers le haut = signature size-ups

Appuyez sur le stick droit = dribbles rapides en 1-contre-1

Appuyez sur le stick droit en sprintant = dribbles « momentum » rapides

Autre nouveauté : la jauge de tir qui était jusque-là une barre de temps devient un système de visée. On retrouve aussi de nouveaux types de tirs, de nouveaux styles de mouvements défensifs emblématiques et la présence plus forte de grands joueurs dans la raquette.

Enfin, grâce à une suggestion de Damian Lillard, présent sur la jaquette du jeu pour les consoles de génération actuelle, les joueurs pourront désormais créer des meneurs de jeu de grande taille (jusqu’à 2m03). Suffisant pour faire renaître les grandes heures de Penny Hardaway, mais encore trop juste de trois centimètres pour copier Magic Johnson et Ben Simmons.

https://www.dailymotion.com/video/x7vffz7