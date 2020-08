Conférence Est : qui va affronter Boston au 1er tour ?

Il reste trois journées de saison régulière avant les playoffs, et à l’Est, on connaît déjà deux affiches : Milwaukee – Orlando et Toronto – Brooklyn.

Boston est assuré de finir 3e, mais les Celtics ne connaissent pas encore leurs adversaires. Une chose est sûre : ce ne sera pas Miami.

MIAMI

4e si le Heat gagne face à OKC ou Indiana, OU si Indiana perd au moins un match (face aux Rockets ou au Heat)

5e si le Heat perd ses deux matches ET si les Pacers gagnent leurs deux matches.

INDIANA

4e si le Heat perd ses deux matches ET si les Pacers gagnent leurs deux matches.

5e si le Heat gagne au moins un match ET si les Pacers et les Sixers perdent au moins un match.

6e si les Pacers perdent ses deux matches ET si les Sixers gagnent leurs deux matches (face aux Raptors et aux Rockets).

PHILADELPHIE