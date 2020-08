Jamal Murray : un retour en forme de record

De sa performance, on retiendra la victoire des Nuggets évidemment, mais aussi son stepback à 3-points pour donner un avantage décisif aux Nuggets, et bien sûr son record personnel au rebond. De retour de blessure, Jamal Murray n’a pas fait les choses à moitié face au Jazz, compilant 23 points, 12 rebonds et 8 passes.

Pas mal pour quelqu’un dont le temps devait être limité à 22 minutes…

Sauf que Jamal Murray avait des fourmis dans les jambes, et son coach l’a finalement laissé 39 minutes sur le terrain ! « Je finis avec 40 minutes. Une double prolongation, pour mon premier match. C’est cool. J’aime les défis et la sensation est meilleure quand on gagne. »

Dans un match sans véritable enjeu, Mike Malone n’a donc pas hésité à laisser son meneur vedette sur le terrain. Et ce alors qu’il n’avait joué qu’un bout de match depuis cinq mois. « On veut gagner le match, et comment doit-on procéder pour trouver le juste équilibre entre la victoire et éviter de mettre les joueurs en danger ? » demande le coach des Nuggets au Denver Post. « J’ai continué de parler à Jamal pendant le match, et il se sentait bien et voulait rester sur le terrain. Il a prévenu qu’il ne ressentait aucun problème lié à sa blessure. »

Comme Damian Lillard, Jamal Murray va tout de même donner quelques frayeurs à ses coéquipiers en loupant deux lancers à quatre secondes de la fin, laissant la possibilité au Jazz d’égaliser, voire de s’imposer. Heureusement pour Denver, Donovan Mitchell échouera dans sa dernière tentative. « Vous savez, j’étais fatigué quand j’ai raté mes deux lancers sur la fin. Mais c’est bien de revenir. J’ai le sentiment que j’en avais besoin. »

Et Denver aussi : « Sa présence nous rappelle plus ou moins le potentiel de notre équipe et pourquoi on est capable de gagner tant de matches serrés » conclut son coach.