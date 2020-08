Le duo Middleton-Antetokounmpo fracasse le Heat après la pause

Malgré un match à deux visages, Milwaukee a eu le mérite de terminer très fort et de revenir d’un écart de 23 points en étouffant complètement une équipe de Miami resplendissante en première mi-temps, même amoindrie. Grands artisans de ce come-back, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ont tous les deux scoré 33 points, brillants par leur efficacité (9/14 et 13/17 au tir).

Le Heat fait valoir son collectif et son adresse extérieure en début de partie, en opposition au jeu des Bucks qui se cherchent dans cette entame marquée par deux dunks de Giannis Antetokounmpo. Miami prend toutefois les devants lors de l’entrée remarquée de Tyler Herro, décisif sur ses quatre premières actions, à la passe, pour le 3-points de Jae Crowder ou le alley-oop de Derrick Jones Jr. Duncan Robinson et Andre Igudodala poursuivent la série de loin avant de laisser le soin à Tyler Herro de planter son premier tir lointain de la soirée (22-32).

Miami en démonstration

Le coup de chaud du Heat se poursuit en deuxième quart-temps, avec toujours la même adresse à 3-points (13/24 à la pause) qui permet aux hommes d’Erik Spoelstra de délivrer par moment un véritable récital face à la meilleure équipe de l’Est, le tout sans Jimmy Butler ni Goran Dragic !

Solomon Hill et Kelly Olynyk montrent leur maîtrise de l’art du « catch-and-shoot », imités peu après par Duncan Robinson et Jae Crowder qui trouvent à leur tour la cible de loin, portant l’écart à un retentissant +20 (39-59). Les Bucks ne trouvent pas d’alternatives, s’en remettant aux trop rares exploits de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Brook Lopez même si le trio se montre davantage avant la pause afin de garder la tête hors de l’eau (56-73).

Au bord du gouffre à -23 quelques instants plus tôt, les Bucks retrouvent soudainement des couleurs, à travers de la défense, du jeu rapide et aussi quelques 3 points signés Khris Middleton et Wesley Matthews pour boucler un 10-2 et faire repasser Milwaukee sous les 10 points d’écart (66-75).

Le momentum a déjà changé de camp alors que Giannis Antetokounmpo s’offre un 2+1 et insiste au lancer face à des Floridiens déjà dans la pénalité. La menace se précise au moment où Wes Matthews plante un nouveau missile venant conclure un 10-0 (76-78).

Un 18-0 qui achève le Heat dans le money-time

La brève sortie de Giannis Antetokounmpo pour 4 fautes et Khris Middleton permet alors au Heat de retrouver ses esprits. Encore une fois, la jeunesse et le trio de rookie est au rendez-vous, assurant six longueurs d’avance à Miami à 12 minutes de la fin (92-98).

Alors qu’il venait de se montrer une nouvelle fois précieux près du cercle, Giannis Antetokounmpo prend sa 5e faute personnelle sur une prise de position en attaque avec plus de 10 minutes à jouer. Andre Iguodala donne 9 longueurs d’écart aux siens dans la foulée, d’un nouveau tir à 3-points (94-103). Mais Milwaukee peut compter sur le sang-froid d’Eric Bledsoe et Khris Middleton, qui score 5 points de suite pour relancer la fin de match (101-103).

On sent Miami à bout de souffle même si Jae Crowder et Duncan Robinson font illusion (110-111). Le retour de Giannis Antetokounmpo va alors définitivement faire basculer le match. Le « Greek Freak » met son équipe sur orbite avec trois dunks rageurs. Et tandis que le Heat ne trouve plus de solutions en attaque, les Bucks en profitent pour donner le coup de grâce mettant leur adversaire KO avec un 18-0 également alimenté par Khris Middleton et conclu par Sterling Brown (130-111).

Aussi impressionnant que l’écart de niveau de jeu entre les deux équipes avant la pause, les troupes de Mike Budenholzer, qui fêtait ce soir sont anniversaire, ont marqué la deuxième mi-temps de leur empreinte en retrouvant leur rythme. Les voilà désormais assurés de terminer à la première place de la conférence Est.