Dion Waiters s’intègre à son rythme

On ne pensait pas autant le voir sur les parquets mais Dion Waiters joue 20 minutes par match avec les Lakers. Son entente avec les deux joueurs vedettes, LeBron James et Anthony Davis, est appréciée, et même s’il est maladroit (41% aux tirs, 21% à 3-points), il apporte 10 points par match, des rebonds, des passes et de l’envie.

« Personnellement, j’essaie toujours de rester agressif. D’être moi-même » a-t-il expliqué mardi lors d’une visionconférence avec le LA Times. « J’attaque, je crée pour moi et les autres. Je sais que mon rythme viendra. Je sais que les shoots vont tomber dedans. Mais si je continue à faire les petites choses et à essayer d’être dans le rythme, je serai content. Je ne suis pas préoccupé par mon tir. »

« Il peut réaliser de grandes choses pour nous »

Au passage, Waiters rappelle qu’il n’a joué que six matches cette saison, trois avec le Heat et désormais trois avec les Lakers. Forcément, c’est compliqué de retrouver ses sensations avec aussi peu de matches dans les jambes. « C’est un processus qui se fait au jour le jour… Ce n’est que mon 6e match de la saison, et il s’agit de continuer à progresser chaque jour. Je n’essaie pas de tout retrouver en un jour. C’est le plus important pour moi. La défense, on le sait, c’est de se donner à fond, et être aux bons endroits aux bons moments. Il y aura des erreurs. Je vais en faire bien sûr, car il y a de nouvelles choses pour moi. Mais quand on se donne à fond, les coaches ne s’inquiètent pas. »

Pour Frank Vogel, Waiters n’a d’autant pas à s’inquiéter que la maladresse est générale. « Je pense que l’ensemble du groupe ne shoote pas bien de loin, et ça reviendra quand il aura retrouvé ses jambes. Comme je l’ai dit, il doit continuer à se familiariser avec nos schémas défensifs et offensifs, et la communication avec ses coéquipiers. Il y a encore du chemin mais je pense qu’il peut réaliser de grandes choses pour nous. Mais on est déjà satisfaits de ce qu’il fait pour l’instant. »