Rui Hachimura, un ailier en formation

C’était il y a un an. Consultant TV, Chauncey Billups affirmait qu’il y avait du Kawhi Leonard chez Rui Hachimura. Par sa taille, son envergure, mais aussi son aisance technique, et l’ancien meneur des Pistons l’imaginait bien s’installer au poste 3. Une analyse que partage aujourd’hui Bradley Beal.

« Franchement, je vois bien Rui finir au poste 3. Quand sa carrière sera terminée, ce sera en jouant au poste 3 » explique l’arrière All-Star sur NBC Sports. « Je ne sais pas comment ça se passera la saison prochaine ou si on franchira le pas, mais on peut déjà voir des bribes. On peut voir qu’il dribble, qu’il est à l’aise balle en main. Evidemment, on peut le faire progresser, et améliorer ça. Il shoote à 3-points de manière confortable. »

Pas loin de Billups lorsque ce dernier avait osé la comparaison avec Leonard, le GM Tom Sheppard voyait quelques similitudes au moment de la Draft. « Cette comparaison vient du fait qu’ils bossent en silence. Ils ne sont pas là à en mettre plein la vue. Ils laissent leur jeu parler pour eux. Mais je prends volontiers cette comparaison. »

Pour Hachimura, irrégulier cette saison, il faudra donc devenir un 3/4 plutôt qu’un 4/3. Exactement comme Pascal Siakam dont il partage le même goût pour avaler les espaces sur contre-attaque ou en transition. Une polyvalence qui doit rester un atout.

« Il est super athlétique, et il peut utiliser sa taille pour poster son adversaire » poursuit Beal. « La polyvalence est là. Il s’agit de juste de savoir dans quel moule on souhaite le mettre. Je pense que son potentiel est sans limites. Il a les qualités, le goût du travail, et je suis clairement excité de voir ça. »