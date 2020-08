« 3-and-D ». Une formule qui résume ce basket moderne poussé à l’extrême par Mike D’Antoni et ses Rockets, et qui a payé hier soir contre la meilleure équipe de la ligue, Milwaukee.

Les Texans ont tenté leur chance 61 fois derrière l’arc, record NBA égalé. « La plupart de ces tirs étaient ouverts, des tirs qu’on prend normalement » tempère James Harden, 3/12 dans l’exercice. « On donne beaucoup de confiance aux gars, on leur dit de tirer. Les Bucks font du bon boulot pour bloquer la peinture, je pense qu’ils sont les meilleurs de la ligue dans ce domaine. Ils donnent des 3-points, on les prend. »

Et ce, peu importe le pourcentage d’adresse : « tout notre jeu est basé sur le fait de continuer à faire ce qu’on sait faire, avec confiance » souligne Mike D’Antoni. « On ne va pas changer. Si tu perds, tu perds, mais on joue comme on sait le faire. C’est le seul plan qu’on a, on doit y rester fidèle. On aime bien où on se trouve aujourd’hui. »

Harden stoppe Antetokounmpo dans le money time

Avec le « 3 » va le « D », et s’il n’est pas toujours facile d’économiser assez d’énergie dans les feux d’artifices offensifs pour tenir le coup en défense, les Rockets ont réussi à le faire hier soir contre la meilleure équipe de la ligue, la septième en attaque. Ils ont ainsi battu leurs adversaires 16-4 dans les deux dernières minutes, les limitant à 2/8 aux tirs. Même James Harden, moqué pour sa défense, s’est illustré sur Giannis Antetokounmpo.

« Je n’ai rien à prouver à personne » a clamé le MVP 2018 en conférence de presse au moment d’être interrogé sur sa défense. « Rien à dire. Je suis juste content qu’on ait gagné, je m’en fiche du négatif… Je n’y prête pas attention. » Et quand on lui a demandé si c’était compliqué de défendre sur Giannis ?

Ce qu’il veut retenir, c’est le scénario de ce succès. « C’est très, très important. Je trouve qu’on a bien défendu toute la rencontre. Ils ont évidemment une grosse puissance offensive. Mais on a fait les stops qu’on voulait. » Celui-ci restera dans les mémoires.

« On va dans la bonne direction » se félicite de son côté Russell Westbrook, 31 points, 8 passes et 6 rebonds hier. « On sait de quoi on est capable. On sait ce qu’on peut faire. Ça montre qu’on est capable d’exécuter le plan aussi dans les fins de matchs, ce qui sera très important en playoffs. C’est quelque chose d’énorme pour nous. »