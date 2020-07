La NBA et le syndicat des joueurs augmentent l’assurance en cas de blessure ou maladie grave

Alors que la saison régulière de la NBA redémarre ce soir, ESPN nous informe que la NBA et le syndicat des joueurs ont augmenté l’assurance pour les joueurs victimes d’une blessure ou d’une maladie mettant fin à leur carrière.

Cette assurance, qui pourrait ainsi s’appliquer à un joueur qui connaîtrait une forme sévère du Covid-19 et ne serait plus apte à la pratique du basket par la suite (à cause de séquelles cardiaques ou pulmonaires…), était jusqu’à présent de 312 000 dollars. Elle passe désormais à 2,5 millions de dollars.

La NBA et le syndicat des joueurs se sont également mis d’accord pour ne pas bouger le pourcentage qui est actuellement retenu sur le salaire des joueurs. Depuis le 15 mai, c’est ainsi 25% du salaire des joueurs qui est conservé par la ligue, en attendant de voir les conséquences financières globales à la fin de la saison.