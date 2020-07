Caris LeVert et Jarrett Allen, nouveaux leaders des Nets

La liste des absents étant aussi longue qu’impressionnante du côté de Brooklyn (Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Taurean Prince et Nicolas Claxton), et les Nets ont donc l’obligation de se réinventer pour cette fin de saison.

Surtout, de nouveaux leaders doivent émerger. Caris LeVert a déjà enfilé le costume et « accepté le défi », et il sera secondé par Jarrett Allen. Les deux l’ont montré lundi soir contre le Jazz. Le premier a inscrit 23 points, le second compilé 19 points et 10 rebonds.

« On l’a vu la saison passée, il est sorti du chapeau et a commencé à faire ce genre de performances. On l’a vu avec ses 51 points contre les Celtics cette année », souligne le pivot, pour le New York Post, en parlant de son coéquipier. « Là, il a enfin une chance de mener une équipe et il réalise un excellent travail. »

Pour Jarrett Allen, les responsabilités offensives vont augmenter.

Contre Utah et face à Rudy Gobert, il s’est montré efficace sur pick-and-roll pour se libérer et finir sous le cercle. En revanche, en défense, toujours sur pick-and-roll, il a été trop souvent trop loin du porteur de balle. Les shooteurs du Jazz ont ainsi pu sanctionner la défense trop flottante du pivot et de Brooklyn.

« J’ai adoré sa façon de se battre face à Gobert », complimente Caris LeVert. « Il commence à prendre une nouvelle dimension, et des matches comme ça le montrent bien. Il doit simplement être régulier. Il sait ce qu’on attend de lui et je pense qu’il est aussi exigeant avec lui-même. Je suis impatient de voir ses progrès et de voir jusqu’où il peut aller. »

Les deux jeunes talents des Nets auront huit matches et sûrement un premier tour de playoffs pour se montrer et prendre du galon. Pour les aider, l’apport des vétérans comme Jamal Crawford ou Tyler Johnson sera également important si Brooklyn veut exister.

« On est meilleur à mesure que les matches s’enchaînent », estime Caris LeVert alors que les Nets avaient encaissé une gifle de 31 points contre les Pelicans avant de se reprendre contre les Spurs. « Je suis satisfait de notre performance, même s’il y a défaite au bout. On a joué dur et on s’améliore. Pour l’instant, on est maladroit mais les shoots vont finir par tomber dedans. »