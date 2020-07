Les Rockets à la conquête de l’espace

Les Rockets avaient terminé leur mue début février en se séparant de Clint Capela, leur pivot titulaire, présentant ainsi un effectif sans intérieur, destiné à jouer toujours plus vite, créer toujours plus d’espace et de situations de tir à 3-points.

L’idée de base est simple, permettre aux drivers patentés de pouvoir pénétrer, finir ou ressortir plus facilement le ballon pour un tir extérieur en cas d’aide défensive. Pour Mike D’Antoni, l’absence de pivot va contribuer à leur offrir cet espace tant recherché.

« S’il y a un grand gaillard stationné au milieu, ça peut être difficile de se lancer, surtout si vous êtes un role-player qui n’aura que quelques occasions ici et là, a souligné le coach dans le Houston Chronicle. Si vous avez l’occasion d’atteindre le cercle et d’obtenir un panier facile et de vous mettre en route, ça leur sera beaucoup plus profitable. Nous essayons toujours de faire ça. Je pense juste que les lignes sont ouvertes, et qu’ils les voient, c’est tout simplement une chose naturelle. »

Les arrières-créateurs au pouvoir

L’ancien stratège des Suns va désormais confier la pleine responsabilité de la réussite de ce système à ses arrières créateurs, à qui il a à nouveau témoigné sa plus grande confiance.

« Austin (Rivers), le point fort de son jeu, c’est le drive. Une grande partie du jeu d’Eric Gordon consiste aussi à aller au drive. Danuel House, plus il le fait, mieux c’est. James (Harden) va toujours marquer, mais en allant vers le cercle et sur la ligne des lancer-francs, il ne sera que plus efficace. Il est très efficace, mais il peut être encore meilleur », a poursuivi coach D’Antoni.

Chaque jour, à chaque entraînement, les Rockets s’imprègnent un peu plus de la philosophie de jeu dessinée par leur coach. Avec notamment deux des meilleurs « slashers » de la ligue aux commandes, Russell Westbrook (statistiquement le meilleur driver de la NBA en 2020) et Austin Rivers, qui sait également finir fort dans la peinture et n’attend plus qu’une chose, le 31 juillet, date du retour à la compétition des Rockets pour la fin de saison régulière. Ce sera face aux Mavericks.

« C’est sûr qu’avec le style de jeu que nous avons maintenant, le terrain est très ouvert, a reconnu Rivers. Je pense qu’après Russ, je suis le meilleur de l’équipe pour driver jusqu’au panier. Avec la façon dont nous jouons, c’est tellement facile. Et puis si quelqu’un vient en aide, nous avons des tireurs tout autour. Donc j’ai vraiment hâte que la saison redémarre. »