Alex Caruso a zappé le mariage de sa soeur pour rester avec les Lakers

Alors que des joueurs ont quitté la « bulle » ou retardé leur arrivée pour « raisons personnelles » – comme Patrick Beverley – Alex Caruso a lui refusé d’assister au mariage de sa sœur Megan dans le Texas, le week-end dernier.

Tous les joueurs qui sortent de la bulle doivent s’astreindre à une quarantaine pouvant aller de quatre jours, s’ils sont testés toutes les vingt-quatre heures à l’extérieur de Disney World, à dix jours. Mais vu le nombre de personnes au mariage et la situation au Texas, la NBA aurait fait comprendre aux Lakers et à leur arrière qu’il se trouverait dans la fourchette haute. Sans compter la peur d’attraper le Covid-19.

« Le pire scénario aurait été d’être asymptomatique, d’avoir le feu vert et de rejoindre toute l’équipe » décrit-il chez ESPN sans regret après avoir vu les images de la fête. « Il y a des gens qui ne portaient pas de masque. Je dirais que 75% d’entre eux en avaient. Le Texas et la Floride ont parfois tendance à se comporter comme s’ils étaient des pays à part entière. Certaines personnes aiment faire ce qu’elles veulent. »

Les Lakers ont trop besoin de lui

Il a évidemment beaucoup hésité mais les mots de ses dirigeants l’ont convaincu de rester fidèle au poste et à ces responsabilités qui ont grandi ces dernières semaines.

« Ils ont soutenu ma décision tout du long. Ils m’ont aussi aidé à comprendre à quel point je suis important pour ce qu’ils essaient de faire ici, maintenant qu’Avery (Bradley) est absent et que Rajon (Rondo) s’est blessé à la main. »

Et comme il le rappelle, on ne parle pas d’une équipe qui se bat pour les playoffs : on parle des Lakers, premiers de la conférence Ouest. « Si je n’étais pas dans une équipe qui pense au titre, juste une équipe qui vise la huitième place ou autre, ça aurait peut-être été différent. Mais on a travaillé trop dur. »