Légende des Celtics, Tom Heinsohn est hospitalisé depuis plusieurs semaines

Déjà touché par de possibles apnées du sommeil l’année passée, Tommy Heinsohn a de nouveau des soucis de santé puisque l’ancienne star des Celtics (85 ans) est hospitalisée depuis quelques semaines pour soigner des problèmes de circulation sanguine.

C’est notre confrère Chad Finn du Boston Globe qui a sorti cette information, écartant toute suspicion de Covid-19.

Tom Heinsohn est une véritable légende à Boston puisqu’il a remporté huit titres NBA entre 1957 et 1965, a été six fois All-Star et fut même élu rookie de l’année en 1957.

Son numéro 15 est retiré par la franchise. Après sa carrière de joueur, il était devenu le coach de la nation verte et avait gagné deux bagues de plus (1974 et 1976) ainsi que le trophée de coach de l’année en 1973.

Un palmarès remarquable qui lui a permis d’entrer deux fois au Hall of Fame. D’abord en 1986 pour sa carrière de joueur, puis en 2015 pour sa carrière de coach.

Toujours aussi proche des Celtics, depuis 1981, il commente les matches de Boston, notamment sur NBC Sports Boston. Mais ces dernières années, sa santé fragile et son âge l’obligent à rester à Boston. C’est donc Brian Scalabrine qui le remplace pour les rencontres à l’extérieur.