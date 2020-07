Déjà très actif pendant la suspension de la saison, Evan Fournier fait partie des joueurs les plus présents sur les réseaux sociaux pour occuper le temps dans la « bulle », ce qui permet de constater que l’arrière du Magic vit plutôt bien cette situation particulière. En partie car elle lui rappelle la vie avec l’équipe de France, comme il l’explique dans son journal de bord rédigé pour L’Équipe.

« Cet événement, ça va me marquer à vie, c’est évident. Nous sommes conscients qu’il y a quelque chose de tragique et lourd avec l’épidémie qui progresse en Floride. Mais le côté unique de ce qui nous arrive rend aussi le truc excitant. Ça n’a jamais été fait. L’ambiance ici, on croirait une compétition internationale, un Euro ou une Coupe du monde avec l’équipe de France. Les équipes se croisent à l’hôtel. On a des horaires précis de bus, d’entraînements, on mange plus souvent ensemble en équipe… Ça rend le truc cool. En tout cas, moi je trouve. C’est familier et je me sens bien. Il manque juste les menus du sud-ouest et le magret de canard que Boris Diaw impose à tous les repas (il éclate de rire). »

« Dès qu’on sera dans le match, on sera dedans »

Sur le terrain, l’ambiance peut aussi rappeler quelques matchs en Bleu, plutôt de la période espoir, dans des salles qui sonnent creux. « Ça va être bizarre, ce sera comme un match d’entraînement très compétitif » a-t-il décrit dans son point presse d’hier. « On devra trouver notre énergie au sein du groupe, trouver de la motivation. Après, dès qu’on sera dans le match, on sera dedans. La plus grosse différence, c’est que ceux qui sont sur le banc devront être dans le match aussi, faire entendre leur voix, parce qu’on aura besoin de cette énergie de quelque part. »

Une énergie d’autant plus précieuse qu’elle devra compenser la baisse de niveau globale engendrée par la suspension de la saison. Quand on lui demande d’estimer le temps qu’il pourrait jouer à fond s’il devait reprendre aujourd’hui, la réponse est sans appel.

« Je dirais un quart-temps. Si on parle de vraie intensité des deux côtés du terrain. Mais ce n’est pas quelque chose de vraiment pertinent parce que tout le monde est dans le même bateau, personne n’est dans sa meilleure forme, et on a encore du temps » conclut ainsi le Français, alors que les premiers matchs auront lieu dans dix jours.