Quatre ans après, Tyler Johnson est enfin un joueur de Brooklyn

Il aura donc attendu quatre ans avant d’enfiler le maillot des Nets. Car en effet, en juillet 2016, Tyler Johnson s’était déjà engagé avec Brooklyn. Le contrat était alléchant : 50 millions de dollars sur quatre saisons.

Finalement, comme il était protégé, le Heat avait pu s’aligner sur cette offre et conserver le jeune meneur/arrière.

« J’avais la sensation qu’il me voulaient », se souvient Tyler Johnson, pour le site officiel de Brooklyn, sur son entretien avec les dirigeants des Nets à l’époque. « Ma mère pense toujours que Sean Marks (le GM) est génial. Quand j’ai signé ce contrat il y a quatre saisons, j’étais prêt à devenir un joueur de Brooklyn. Puis on connaît l’histoire. Mais ce n’était pas un leurre, on était vraiment intéressé par le projet là-bas. »

Tyler Johnson était donc « enthousiaste » quand il a reçu un nouveau coup de téléphone récemment, pour finir la saison avec les Nets, après avoir été coupé par les Suns en février dernier.

Contrat piège, échec et rédemption

C’est également une façon de rebondir après une période très décevante à Phoenix. Les deux saisons floridiennes suite à la signature de son contrat de 2016 furent satisfaisantes, puis il est transféré à Phoenix en février 2019.

Au même moment, lors de la saison 2018-2019, son contrat change de « poids ». Le bail proposé par les Nets, puis accepté par Miami, contenait un piège : les deux premières années étaient en effet rémunérées à hauteur de 5.6 et 5.8 millions de dollars. Puis les deux suivantes à 19.2 millions de dollars !

Sauf que la saison passée, à Miami ou Phoenix, et encore plus davantage cette année avec les Suns, Tyler Johnson n’a jamais été au niveau qui justifiait une telle rémunération. Avant la coupure et même pas titulaire, il était à 5.7 points de moyenne à 38 % de réussite au shoot…

« Manifestement, ça n’a pas fonctionné comme je l’aurais voulu », reconnaît le joueur, sur ses mois à Phoenix. « Il y a beaucoup de choses qui auraient pu mieux se passer, non pas que je rejette la faute sur quelqu’un. Tout a été très vite et ça a pris du temps pour moi et l’équipe de se mettre sur la même longueur d’onde. Malheureusement, ça n’a pas marché, mais heureusement, me voici ici désormais. C’est un peu une petite rédemption. »