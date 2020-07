« The Boardroom », l’émission de Kevin Durant, annulée par ESPN après deux saisons

Deux saisons et puis s’en va. L’émission de télévision de Kevin Durant, « The Boardroom », qu’il partage avec son agent Rich Kleiman et Jay Williams n’a pas été renouvelée par ESPN, nous apprend le New York Post.

Ce show voulait montrer les coulisses des salles de réunion, d’où son nom, et faire parler les athlètes, les dirigeants et les personnages importants du business dans le monde du sport.

ESPN n’a pas communiqué de chiffres d’audience, mais la chaîne a les moyens de savoir combien de personnes regardent cette émission sur ESPN+ (service à la demande), dont l’abonnement est à 4,99 dollars par mois.

On peut donc imaginer que si ESPN n’a pas voulu continuer l’aventure, c’est parce que le show n’était pas rentable.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il disparaît puisque l’émission produite par Thirty Five Ventures, la société de l’ailier des Nets et de Rich Kleiman, continuera sur internet, via un site gratuit.