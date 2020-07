Les Knicks se renseignent sur le « système Spurs »

Ime Udoka et Will Hardy font partie des entraîneurs qui ont passé un entretien avec la nouvelle direction des Knicks, représentée par le président Leon Rose et son bras droit William Wesley. Selon le New York Post, ce n’est pas un hasard s’ils ont décidé de rencontrer deux anciens assistants de Gregg Popovich. Ils ne sont pas forcément les favoris pour remplacer Mike Miller, lui même placé par les Austins Spurs, mais si les nouveaux dirigeants ont choisi de rencontrer onze candidats différents, dont cinq sans expérience comme coach NBA, c’est parce qu’ils veulent enquêter sur les méthodes des adversaires. Pour le New York Post, San Antonio est le modèle à suivre, et ce n’est évidemment pas une surprise tant les disciples de Popovich brillent en NBA, et bien évidemment parce que R.C. Buford et son coach sont parvenus à créer une véritable culture de la gagne d’abord, mais aussi une identité qui perdure depuis plus de 20 ans.

« Le système Spurs, c’est l’idée que l’ensemble est plus important que les éléments individuels »

« Udoka est assimilé à la philosophie de Pop » explique un dirigeant NBA sous couvert d’anonymat. « Udoka est une personne très déterminée, de méticuleux et très exigeant avec lui-même. C’est un perfectionniste. » Assistant de Brett Brown, lui-même ancien adjoint de Popovich, Udoka s’occupe cette année de la défense des Sixers. Egalement sur les tablettes des Bulls, l’ancien scoreur du championnat français a aussi l’avantage d’avoir porté le maillot des Knicks.

« C’est un super mec et un bon coach » témoigne Torrel Harris, le père et agent de Tobias Harris. « Ce serait un super coach aux Knicks. Tous les joueurs l’adorent. Il a le respect des joueurs, et les Knicks devraient clairement l’engager. »

Plus jeune, Will Hardy (31 ans) est aux Spurs depuis 10 ans, et il a bossé à tous les étages, arrivé comme stagiaire, avant de devenir le préposé à la vidéo, pour finalement s’asseoir sur le banc comme assistant. Comme Udoka, il connaît très bien le fonctionnement des Spurs, sur et en dehors du terrain.

« Le système Spurs, c’est l’idée que l’ensemble est plus important que les éléments individuels » résume un coach, lui aussi anonyme. « Cela n’a jamais été centré sur Tim Duncan, ou Tony, ou Manu… Pop a eu la permission de les coacher sans impératif individuel parce que les joueurs adhéraient au système. »

Kenny Atkinson, le meilleur compromis ?

Pour un agent, cité aussi par le Post, le « système Spurs » est bien réel, et c’est une aubaine pour un joueur. « Quand on évoque le développement des joueurs, ils le font de manière épatante. La culture est géniale ici. Quand il s’agit de placer un jeune joueur en NBA, un agent vise deux franchises : San Antonio et Miami« .

Après s’être entêtés depuis dix ans à tenter d’attirer des superstars, les Knicks pourraient donc s’attaquer aux fondations avec la création d’une forte identité et la volonté de former de jeunes joueurs dans un système qui perdure. En recrutant des techniciens passés par l’école Spurs ou ayant oeuvré pour des disciples de Gregg Popovich, comme Mike Budenholzer et Brett Brown,

A moins qu’ils n’optent pour une solution à court terme avec Tom Thibodeau ou Jason Kidd, ou coupent la poire en deux avec Kenny Atkinson qui a transformé le visage des Nets ces dernières années. Même s’il n’est pas passé par les Spurs, Atkinson a été assistant de Mike Budenholzer aux Hawks et il officiait sous la coupe de Sean Marks, ancien joueur et assistant de Coach Pop’.